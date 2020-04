„Příjmy jsou vysoké, ale náklady jsou zhruba stejné,“ shrnuje ředitel divadla Jan Vozábal. „Rozpočet máme máme vyrovnaný, rozhodně to není tak, že bychom vytvářeli zisk.“ Co se tržeb od návštěvníků týká, tam už jsou škody do desítek milionů.

Příprava programu vychází na přibližně milion a půl korun, velké peníze stojí také technické zajištění, jeviště, pronájmy, zvučení a tak dál. „K tomu samotná organizace, kromě vlastních zaměstnanců máme téměř dvě stě brigádníků a externích spolupracovníků, dále ostraha a úklid celého města,“ vyjmenovává Jan Vozábal. „Celkem výdaje tvoří téměř pět milionů korun.“

Spolupracovníci o tom, že Slavnosti nebudou, vědí už dva týdny, rada města to oficiálně schválila v pondělí. „Zklamaní návštěvníci se nám ozývají s tím, že to je škoda, ale že to chápou a že se o to víc těší na příští rok,“ říká ředitel. Zároveň ale poukazuje na to, že jak město, tak soukromí podnikatelé v cestovním ruchu přijdou o obrovské peníze v řádu desítek milionů korun.

Minus 50 milionů

„Počítali jsme si před pár lety tzv. multiplikační efekt slavností, to je ona rovnice, která praví, že když do kultury dáte korunu, vrátí se vám tři. Ti, co do Českého Krumlova přijedou, se někde musejí ubytovat, koupit si jídlo, zaplatit parkovné a tak dále,“ vysvětluje Jan Vozábal. „Řekl bych, že v případě Slavností pětilisté růže je to přes padesát milionů korun. A ty tu budou chybět, takže dopad na celé město je opravdu velký. To se teď potvrzuje. Přijdeme také o otáčivé hlediště, o hudební festivaly. Ty desetitisíce lidí sebou vozí velké tržby.“

Přemýšlel i o tom, že by se mohla udělat nějaké menší akce jen pro místní. „Ale kapacitní omezení budou asi trvat dál a akci pro padesát lidí nemá podle mého smysl teď plánovat,“ říká.

Co se samotného Městského divadla týká, letošní sezónu úplně škrtlo a zahájí až tu podzimní v září. „Připravujeme také Svatováclavské slavnosti a další akce, podílíme si i na přípravě letních akcí, které budou v komornějším provedení.“

Letní program finalizují i v Krumlovských klášterech, které spadají pod divadlo. „Nejspíš otevřeme 8. června, teď chystáme program, na konci dubna máme uzávěrku a na začátku května bychom ho chtěli zveřejnit. Připravujeme aktivity na celé léto, zejména pro rodiny s dětmi, což je naše hlavní cílová skupina, ale také pro další návštěvníky, zejména ty z České republiky.