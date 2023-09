V sobotu 9. září odpoledne se plovárna ve Větřní proměnila v dějiště městských slavností. Ve dvě hodiny je odstartovalo vystoupení dětí z mateřské a základní školy, pak na řadu přišel kouzelník Martin Čejka a od 16 hodin se na pódiu střídali muzikanti. Podívat se přijel i senátor Jirsa.

Dětské odpoledne na Slavnostech města Větřní 2023. | Foto: Deník/Zuzana Gabajová

Stánky s občerstvením a skákací hrady byly v obležení Větříňáků od samého začátku, na slávě nemohl chybět ani starosta Antonín Krák. Ten do Větřní pozval senátora za krumlovský obvod Tomáše Jirsu. „Na slavnosti do Větřní, kam mě zve pan starosta, jezdím pravidelně, stejně jako do mnoha dalších měst,“ svěřil se senátor. „Tady ve Větřní máme tradici, že přivezu pár lahví kořalky a připijeme si se zdejšími občany a probereme s nimi, co je zajímá.“

Zmínil se i o tématu, které k Větřní patří: soužití většinové populace s početnou populací romskou a také koupaliště, které v létě využívají i občané Krumlova. „Už devatenáctým rokem jsem předsedou dozorčí rady komunitního centra Romů KoCeRo. Jedna ze zaměstnankyň, Petra Podruhové, se stará i o zdejší děti. Snažíme se, aby smysluplně trávili volný čas. Do čela snah o integraci by se ale měla postavit romská inteligence, protože jestliže téměř polovina Romů od 16 do 24 let nepracuje, jak vyšlo nedávno v novinách, tak to je na pováženou. Já se snažím přispívat k integraci alespoň drobným dílem. Vím, že ve Větřní to není jednoduché, a i za to starostu Kráka oceňuji, jak se jim daří to tu zvládat.“