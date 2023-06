/FOTOGALERIE/ Krumlovským náměstím Svornosti, Širokou ulicí i zámkem se linou vůně ze stánků s jídlem, první návštěvníci města si vybírají i z další nepřeberné nabídky zboží. Slavnosti pětilisté růže 2023 vypukly a Český Krumlov se na dva dny symbolicky vrací do středověku a renesance. Podívejte se, jak to vypadá na trzích ve městě.

Slavnosti pětilisté růže 2023. | Foto: Deník/Zuzana Gabajová

„Letos poprvé mám v nabídce i speciální kolekci pětilistých rožmberských růží, vyrobila jsem je speciálně u příležitosti slavností, ze šípkových růží,“ pochlubila se Olga Vondráková, vystudovaná přírodovědkyně z Českého Krumlova, která změnila obor a přesedlala na tzv. galvanoplastiku – pokovuje přírodniny. Stánek má hned u Červené brány při spodním vchodu do zámku.

Slavnosti pětilisté růže 2023. Svůj stánek na zámku má i Krumlovačka Olga Vondráková, která vyrábí galvanoplastiky přírodnin.Zdroj: Deník/Zuzana Gabajová

Ve dvě hodiny se zavřely brány na všech příchodech do historického centra Českého Krumlova. Kdo na sobě nemá historický kostým nebo si nekoupil lístek předem, bude muset zaplatit vstupné. „Vstupenky byly k dispozici za zvýhodněnou cenu v on-line předprodeji anebo na pokladně Infocentra Český Krumlov na náměstí Svornosti do pátečních 14 hodin. Následně lze vstupenky zakoupit na místě, tj. na pokladnách umístěných u vstupních bran,“ přiblížila mluvčí města Petra Nestávalová s tím, že vstup zdarma mají děti do do 6 let, všichni návštěvníci v autentických historických kostýmech z doby gotiky a renesance a také držitelé průkazů ZTP a ZTP/P.

Historické průvody jsou v pátek i v sobotu

Hlavní průvod Slavností pětilisté růže vychází v sobotu v 15 hodin od Městského divadla, a to po trase Horní – náměstí Svornosti – Na Louži – Široká – Dlouhá – Latrán – Pivovarská ulice . Už v pátek se můžete těšit, ve 21.45, na Ohňový průvod městem se slavnostním ohňovým zakončením v Pivovarské zahradě, jde po stejné trase jako hlavní historický průvod, stejně jako na sobotní Ohňový průvod, který vyrazí také ve 21.45. Podrobný program slavností najdete ZDE.

OBRAZEM: Slavnosti pětilisté růže v Krumlově jsou v plném proudu. Podívejte se

Vratné kelímky se zálohou padesát korun

„Systém vratných kelímků jsme si úspěšně vyzkoušeli na velikonočním i májovém trhu a nyní je nachystán na největší českokrumlovskou akci Slavnosti pětilisté růže. Pro tuto příležitost byla pořízena speciální edice kelímků s logem akce a motivem rožmberského jezdce známého z domu na Latránu čp. 39,“ říká manager kultury Filip Putschögl. „Pouze na Slavnostech pětilisté růže se každoročně vyprodukovalo 10 až 15 tun odpadu. Očekáváme, že tato ekologická zátěž se díky používání vratných kelímků značně sníží,“ dodává.

Kelímky budou na akcích města zálohovány vratnou zálohou ve výši 50 Kč. Kdo kelímek nestihne nebo nebude chtít vrátit, odveze si z Českého Krumlova milý suvenýr.

Podívejte se, jak si město užívalo slavnosti v 90. letech: