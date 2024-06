Už jen týden a něco a v Českém Krumlově vypukne další, už 36. ročník Slavností pětilisté růže. Odstartují v pátek 21. června v 10 hodin několika jarmarky, bohatý program potrvá až do neděle. V letošním roce si Krumovští připomenou dvě významná výročí z historie města: 750. výročí města, kdy v roce 1274 bylo Vnitřní Město poprvé zmíněno jako obchodní osada i se svým prvním rychtářem Sipotou, a také rok 1584, kdy bylo Vilémovi z Rožmberka uděleno nejvyšší říšské vyznamenání, řád Zlatého rouna.

Sestřih z českokrumlovských Slavností pětilisté růže v roce 2008. | Video: DENÍK/Václav Votruba

V roce 2008 bylo na programu Slavností pětilisté růže např. vystoupení proslulých Blackmore´s Night v pivovarských zahradách, v sobotu se konal tradiční ohňový průvod zakončený velkolepým ohňostrojem a v neděli pak velkolepý historický průvod městem, který připomínal průvod z úplně prvních slavností růže v roce 1968. Podívejte se do fotogalerie z digitálního archivu Deníku.

VIDEO: Slavnosti pětilisté růže v roce 2009

Letos občané Českého Krumlova mohou koupit zvýhodněné vstupné prostřednictvím Karty Krumlováka, a to za 175 Kč pro dospělého nebo za 500 Kč pro rodinu (max. 3 děti). Více informací najdete ZDE. Ti z občanů s trvalým pobytem ve městě, co kartu nemají, a také uprchlíci z Ukrajiny ubytovaní v Českém Krumlově, si mohou zvýhodněné vstupné zakoupait také, a sice on-line ZDE nebo v Infocentru na náměstí Svornosti (do pátku 21. 6. do 14 hodin), kde dostanetou papírovou vstupenku. Při vstupu na slavnosti se majitelé vstupenky prokáží e-ticketem nebo vstupenkou zakoupenou v Infocentru a obdrží vstupenku v podobě náramku.