Český Krumlov - Od čtvrtka 16. června až do neděle počítejte s uzávěrou vnitřního města.

Zákaz vjezdu motorových vozidel ve městě bude platit v pátek od 12 hodin do půlnoci, v sobotu začne od 8 hodin a skončí hodinu po půlnoci a v neděli potrvá od 10 do 16 hodin. Zásobování bude možné nejpozději do 9 hodin. V nejnutnějších případech je možné kontaktovat informační středisko pořadatele na lince 380 727 369.

Omezení se bude týkat i vstupu osob do centra města. Pro návštěvníky platí běžné vstupné, které je pro obyvatele Krumlova zlevněné na 100 korun. Osobám s trvalým bydlištěm na území záboru budou doručeny volné vstupenky. Jako podklad pro vydání volných vstupenek používá pořadatel výstup z evidence obyvatel podle jejich trvalého bydliště.

Ti, kteří nemají trvalé bydliště v místech záboru a trvale bydlící cizinci, volné vstupenky neobdrží. V tomto případě se můžete obrátit až do 15. června na tel. 380 727 365, nebo 380 711 775. Záležitost lze vyřídit také osobně každý všední den od 8 do 16 hodin v kanceláři divadla. Tuto speciální vstupenku je nutno nosit v pátek i sobotu.

V letošním roce je vstupné vybíráno na území vnitřního města na základě pravomocného rozhodnutí Rady města Český Krumlov. Jedná se o ulice Horní, Kostelní, nádvoří Prelatury, Parkán, Masná, Šatlavská, Radniční, náměstí Svornosti, Nové město, Formanská, Latrán – od Červené brány, Klášterní dvůr, Klášterní, Zámecké schody, Kájovská, Na Louži, Hradební ulice, navigace podél řeky v Hradební ulici, ulice Široká včetně Ostrova, Panská, Panenská, Soukenická, Dlouhá, prostor za hotelem Dvořák k ulici Radniční, Linecká – od Benešova mostu, Městský park.

Pořadatelé akce mají sjednáno úrazové pojištění návštěvníků a pojištění odpovědnosti za škody. V případě nutnosti kontaktujte ředitele Městského divadla Český Krumlov.

Vše o Slavnostech pětilisté růže a předchozích ročnících najdete ZDE: