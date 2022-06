On-line předprodej vstupného: Předprodej potrvá do pátečních 14 hodin 17.6. Formulář najdete na www. slavnostipetilisteruze.cz. Vytištěný e-ticket, nebo e-ticket v mobilním telefonu bude kontrolován při vstupu do města. Na základě toho dostanete náramkovou vstupenku.

Vstupenky si mohou pořizovat již nyní, to je jedna z novinek Slavností růže. „Od letoška jsme zavedli předprodej,“ uvedl Jan Vozábal, ředitel Městského divadla v Českém Krumlově, které je jedním z organizátorů. „Zatímco v minulosti byl předprodej vstupenek možný pouze pro místní a návštěvníci si kupovali vstupenky až na místě, letos si mohou zájemci vstupenky zakoupit on-line prakticky z různých míst světa. Chceme, aby toho lidé maximálně využili, proto je výrazný rozdíl mezi cenou vstupenky v předprodeji a na místě. V předprodeji činí základní vstupné 350 korun, zatímco na místě 500 korun. Cenu jsme museli navýšit, protože jsme museli reagovat na nárůst cen dopravy a všech služeb, které objednáváme.“ Tím se i prodej vstupenek organizačně výrazně zjednodušší, jak pro pořadatele, tak pro návštěvníky. Přitom i nadále platí, že lidé v autentických historických kostýmech mají vstup zdarma s podmínkou účasti v hlavním průvodu, volné vstupenky obdrží obyvatelé uzavřené části města a vstupné pro další obyvatele města i uprchlíky z Ukrajiny je poloviční.

„Poprvé pořádáme na slavnostech rytířský turnaj a současně exhibici s koňmi v Pivovarské zahradě,“ upozornil Jan Vozábal. „V minulosti jsme střídali vždy jeden rok turnaj a další rok exhibici s koňmi. Tentokrát jsme se rozhodli vytvořit v zahradě koňskou arénu po celý den.“ K vidění budou například čtverylka, tanečnice s koněm, ukázka sokolnictví na koni a celé to završí rytířský turnaj, který vychází z legendy o Dělení růží, kdy praotec Vítkovců rozdělil své panství mezi své syny a každému přidělil pětilistou růži v jiné barvě.

Spousta programu bude patřit dětem. „V klášterech letos bude poprvé divadelní scéna zaměřená spolu s kláštery na dětského návštěvníka,“ řekl Jan Vozábal. Děti tam pobaví například kejklíř a žonglér Vojta Vrtek, šermířskými ukázkami Bratři z Růže, malé divadélko Praha, Divadlo Elf Praha, Šermířská a divadelní společnost Rival Písek a mnozí další. V Městském parku najdete historické hry a Centrum Pepino s koníky a poníky. Také vojenské dobové ležení s ukázky soubojů a vyzkoušet si můžete středověký bojový výcvik pro děti i dospělé, přičemž ke vstupu do parku nepotřebujete vstupenku.

Historické trhy můžete navštívit na prvním nádvoří zámku, v klášterním dvoře, v Široké ulici i na náměstí. Na degustaci vín si zajdete do klášterní zahrady, nemůže chybět pouliční muzicírování po celém městě. „V programu také oslavíme 40. výročí kapely Klíč v pátek na náměstí, přijede Tomáš Kočko a Orchestr a nebude chybět množství dalších kapel, které jsou se slavnostmi spojené,“ doplnil Jan Vozábal. „Mezi účinkujícími budou i přátelé z Řecka. Hezkou tradicí jsou vory na Vltavě. Poprvé jsme vytvořili antickou skupinu na vorech v 90. letech. Letos se plavby s vory ujalo seskupení Proradost. Poplují po Vltavě asi půl hodiny před ohňostrojem tak, aby byly vidět po celé trase od Rybářské ulice až po náplavku u pivovaru. Sobotní půlnoční ohňostroj tradičně vypukne na zámeckých terasách a nad zámkem.“

Uzávěra historického centra začne v pátek ve 12 hodin, v sobotu v osm hodin ráno a v neděli v 10 hodin, kdy končí v 16 hodin. „Vstupné se vybírá v pátek od 14 hodin, kdy skončí předprodej,“ doplnil manažer kultury Filip Putschögl. „Vstup zdarma platí i pro děti do 10 let a držitele průkazů ZTP a ZTP/P. Bez vstupenky je vstup do lokalit, jako jsou Městský park, zámek a zámecký trh. Zdarma je také nedělní program.“

Společnost GW Train Regio nabízí návštěvníkům slavností dopravu vlakem do Českých Budějovic po skončení programu v pátek a sobotu po půlnoci. Spoj najdete v jízdním řádu po 12.6.