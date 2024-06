/VIDEO/ V sobotu se na Sokolském ostrově v Českých Budějovicích koná krajský slet sokolů. Na něm se představí 1400 cvičenců ve dvanácti skladbách. Sokolové na cvičební ploše přivítají i hosty ze sousedních žup. Sokolskému svátku předcházel páteční podvečerní průvod krajskou metropolí.

Slavnostní páteční průvod odstartoval krajský všesokolský slet v Českých Budějovicích. | Video: Deník/Petr Tibitanzl

Po šesti letech se totiž koná všesokolský slet v Praze a jeho předehrou jsou právě slety v regionech. „Diváci se mohou těšit na předvedení všech dvanácti hromadných skladeb a skvělou atmosféru. Zároveň bych chtěla všechny pozvat na sokolskou sletovou výstavu v Jihočeském muzeu,“ říká tajemnice pořádající župy Jihočeské a náčelnice T. J. Sokol České Budějovice Ingrid Váchová.

Skladby jako obvykle nabízejí účast všem generacím. Od nejmenších dětí, které cvičí s rodiči, přes mládež, ženy a muže až po seniorky a seniory a Věrnou gardu. Na stadionu se představí nejen Jihočeši. Sama náčelnice T. J. Sokol České Budějovice cvičí s předškolními dětmi ve skladbě Mravenci a v ženské skladbě V rytmu srdce.

Program na Sokolském ostrově začíná v sobotu v 15.30 hodin slavnostním nástupem vlajkonošů, praporečníků, sokolské stráže a cvičenců. Od 16 hodin se divákům představí všech 12 hromadných skladeb. Vstupné pro dospělé činí 100 korun, pro děti od pěti do 18 let a pro seniory nad 65 let potom 50 korun.

Fanoušci se můžou těšit na silné muže v trojpatrových pyramidách či elegantní ženy, které jsou důkazem toho, že pohyb je především radost. Strhnou je hravé skladby pro školáky a dojmou tříleté děti, které nejenže se na té velké ploše neztratí, ale zacvičí s naprostou samozřejmostí. Velký ohlas tradičně provází skladbu těch, kteří v řadách seniorů nebo Věrné gardy patří k sokolskému hnutí často celý život.

Regionální slety jsou nedílnou součástí XVII. všesokolského sletu, který se koná v Praze od 30. června do 5. července 2024, na který z celého Česka i ze zahraničí přijede až 20 tisíc účastníků.

