Lipensko /VIDEO/ - Slunce! Lyžaři u Lipna i na rakouské straně se po několika strastiplných dnech konečně dočkali. Ve čtvrtek ráno na obloze vykouklo slunce a podle předpovědi si ho užijeme i v následujících dnech.

Lyžaři i běžkaři se tak mohou těšit na parádní víkend jak na sjezdovkách, tak v běžeckých stopách. Běžkaři si musí však dát pozor a vyrazit pouze na trasy, které vedou mimo lesy, neboť v lesích stále platí riziko padajících stromů.



HOCHFICHT

Skiareál Hochficht má v provozu všechny lanovky a vleky a otevřeno je 21 km sjezdovek, na kterých leží až 190 cm sněhu.

„Jelikož přestalo sněžit a uklidnil se vítr, jsou příjezdové cesty dobře sjízdné a ranní manšestr na sjezdovkách nemá chybu. Otevřeny jsou kompletně všechny sjezdovky i dětské dráhy s obřími vlnami, klopenými zatáčkami a tunelem“, řekl Gerald Paschinger, ředitel skiareálu.



Hochficht je v provozu každý den od 8:30 do 16:00 a na pokladně i v restauracích se domluvíte česky. Děti do 10 let lyžují jen za 3 €/den a mládež do 19 let za dětské ceny.



Ve všední dny je navíc možné využít slevu 15 € na jednodenní skipasy s turistickým průvodcem Grenzgenial.

Běžecké stopy na Schönebenu jsou upravovány pouze na loukách (Glockerbergloipe 2,1 km), trasy v lesích jsou kvůli padajícím stromům oficiálně uzavřené a neupravené.



STERNSTEIN

Skiareál Sternstein je nadále z bezpečnostních důvodů mimo provoz. Momentálně probíhá odstraňování popadaných či nebezpečných stromů na okrajích sjezdovek. Předpokládané obnovení provozu je v pátek 18. ledna a definitivní informace bude zveřejněna na webových stránkách www.sternstein.at



BĚŽECKÉ STOPY LIPENSKO

Na Frymburských loukách za fotbalovým hřištěm je upraveno 15 km stop. Stopy budou ve čtvrtek dopoledne čerstvě upraveny širokou rolbou pro klasický styl i bruslení. Stopy jsou ve výborném stavu. Nástupní místo je na fotbalovém hřišti u autobusového nádraží (parkování zdarma) a ve Frymburku jsou otevřeny dvě půjčovny běžek, které s turistickým průvodcem Grenzgenial nabízí akci 1+1 osoba zdarma na zapůjčení běžek, bot a hůlek.



Běžecké stopy u Lipna byly také upraveny okolo Horní Plané, Nové Pece i Stožce.



Martin Řezáč