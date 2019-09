Slunečnou neděli můžete využít k výletům

Také neděle nabízí na Českokrumlovsku zajímavé akce, kterých by bylo škoda nevyužít. Zajděte si na Krumlovský zámek, do Fotoateliéru Seidel nebo do vyšebrodského kláštera či na koncert do kájovského kostela.

Vyšebrodský cisterciácký klášter. | Foto: Deník / Redakce

Divadelní prohlídky připravilo na nedělní odpoledne Museum Fotoateliér Seidel. A to od 14 do 15.30 hodin. Setkáte se tak se samotným fotografem, jeho rodinou, ústnatou služebnou a na vlastní kůži prožijete nostalgickou dobu, kdy před 100 lety v ateliéru fotografoval tento legendární mistr. V Seidelově uměleckém závodu nebude nouze ani o drobná překvapení či legrácky, dobrá nálada zaručena! Rezervace míst: www.seidel.cz, info@seidel.cz nebo na tel.: 736 503 871. Vstupné na prohlídku: plné: 120 Kč, snížené: 80 Kč, rodinné: 240 Kč. Projekt podpořil Jihočeský kraj v rámci grantového programu Podpora kultury na rok 2019. Místo konání: Museum Fotoateliér Seidel, Linecká 272, Český Krumlov Krumlovský zámek v neděli výjimečně do 10 do 16 hodin zpřístupnil tzv. paraplíčko v areálu zásobního zahradnictví. A také letohrádek Bellarie v Horní zahradě. Ve znaku Lilie a růže je název výstavy, na kterou zvou vyšebrodští cisterciáci. Výstavu zahájí v neděli v 15 hodin. Ve výstavních prostorách návštěvnického centra se seznámíte s příběhem cisterciáckého řádu a Cisterciáckého opatství Vyšší Brod. Žestě 200. Koncert duchovní hudby. Soubor vystoupí v neděli 15. 9. od 17 hodin v kostele sv. Mikuláše v Boleticích. Vstupné jr dobrovolné.

Autor: Zuzana Kyselová