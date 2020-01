Již od loňské zimy funguje v Českém Krumlově služba Teplá židle, která je obdobou noclehárny, ale bez postelí. Oproti loňsku však doznala výrazné změny k lepšímu. Místnost, která je dočasným zázemím pro lidi bez domova, prošla rekonstrukcí, stejně jako vchod do budovy sídla Českého červeného kříže ve Vyšném.

Univerzální místnost Prostory služby Teplá židle prošly nezbytnými opravami. Zprovoznila se nefunkční kanalizace, zrenovovaly elektrické rozvody, opravily omítky, vyměnila se podlaha, vymalovalo se a celkově se prostor zvelebil. K dispozici je sprcha.

„Ta budova je městská a byla v havarijním stavu, proto na město pořád naléhám, že je s ní třeba něco dělat. Daří se ji tedy postupně renovovat,“ řekla Yveta Stýblová, ředitelka Oblastního spolku Českého červeného kříže v Českém Krumlově. „Jeden rok se vyměnila okna za plastová, další rok prošla zateplením střecha, loni se zrekonstruovala část vnitřních prostor.“

Po rekonstrukci jsou tedy vstupní chodba, koupelna (jež zcela chyběla) a ze skladu je celoroční multifunkční místnost, která momentálně slouží jako útočiště pro lidi bez střechy nad hlavou. Budova by ještě potřebovala provést renovaci dalších vnitřních prostor a dostat novou fasádu.

Lidé bez domova zde mohou přečkat noci, když podle aktuální předpovědi počasí mají teploty klesnout pod minus pět stupňů Celsia. Projekt Teplá židle zrealizovalo město ve spolupráci s Českým červeným křížem (ČČK). Lidé, kteří to potřebují, mohou v místnosti zdarma strávit čas od 20 do 8 hodin na židli, nebo na karimatce se spacákem, ale hlavně v teple. Místnost je vybavena židlemi, stolem a je zde už k dispozici i WC a sprcha. Příchozím jsou poskytnuty teplé nápoje a polévka. Čili večeře a ráno snídaně. „V případě potřeby zdarma dostanou oblečení a jsou informováni o možnosti další sociální pomoci ze strany sociálních pracovníků,“ dodává Ingrid Pechová, vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví českokrumlovského Městského úřadu.

„Skvělé je, že se zapojuje i veřejnost a pomáhá nám,“ oceňuje Yveta Stýblová. „Lidé se zapojili do potravinové sbírky, nosí nám sem a do ošacovacího střediska v Kaplici dary – ošacení, polévky, čaje, cukr, sušenky, jedna paní pro tuto službu dokonce napekla cukroví, takže jsme nic z toho letos nemuseli kupovat. Těší nás, že o nás a této službě už lidé vědí.“ Teplá židle bude fungovat do března, pak místnost bude k dispozici pro kurzy první pomoci, školení, kroužky s dětmi, příměstské tábory a další činnost ČČK.