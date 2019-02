Přísečná - Nové vedení obce doufá, že skončí napnuté vztahy, nevraživost, urážky a pomluvy.

Nový starosta Přísečné Jiří Netušil (vpravo) při pondělním ustavujícím zasedání, které vyvolalo vlnu emocí. | Foto: DENÍK/Václav Votruba

Napětí, které hrozilo přerůst do hrozivých rozměrů, v posledních dnech obcházelo Přísečnou. Lidi rozdělily na dva tábory výsledky voleb.

Ačkoliv nejvíce hlasů dostal od lidí dosavadní starosta Miroslav Schwarz a nejvíce mandátů získalo uskupení S jistotou za dlouhodový rozvoj obce, ze kterého byl nejúspěšnější Jan Faschingbauer, byl nakonec v pondělí starostou zvolen Jiří Netušil z politického subjektu Šance pro obec.

Dá se říct, že se jednalo o kompromis, kdy byl na starostenský post dosazen člověk, který stál uprostřed boje, jenž se po komunálních volbách strhl. Provázely ho nadávky a pomluvy. Tak charakterizoval jeden z návštěvníků pondělního ustavujícího zasedání poslední dva týdny v obci Přísečná.

Že bude na zasedání opravdu horko, bylo jasné už dlouho dopředu. Již dvacet minut před samotným začátkem, který byl naplánován na půl osmou, byla hasičárna nacpaná obyvateli Přísečné. A ti nehodlali jen mlčky přihlížet volbě starosty, což dali najevo hned na začátku.

„Bude to maso,“ ucedil někdo při vstupu do hasičárny. Kdo čekal na poslední chvíli, měl smůlu. Musel se tísnit na chodbě, odkud mohl jen poslouchat, vidět nebylo nic. A přicházeli další a další lidé. Samozřejmě už nebyly ani židle, takže někdo seděl na kyblíku, někdo zase na své hůlce se sedátkem.

Ostatní museli stát, nic jiného nezbývalo. Celá situace připomínala divadlo. Otázkou však bylo, jestli je na programu drama, nebo veselohra.

Nejdříve se začalo mluvit o petici, která obcí putovala. Volala za zvolení Miroslava Schwarze. Jenomže přímá volba starosty není, vše tedy bylo v rukou zastupitelů, což někteří lidé nechtěli pochopit. Už na začátku se diváci začínali mezi sebou dohadovat. Zastupitelé je museli usměrňovat, což se nakonec alespoň z části podařilo.

„Je to tady pro ostudu. Chce to prostě pořádný obecní úřad. Sem se nikdo nevejde. Hrůza,“ řekl jeden ze starších občanů, který se tísnil na chodbě. „Není tady ani záchod. Kdyby se tady z toho dneska někdo po…, tak si nemá ani kam odskočit,“ usmívala se žena, která se přišla na zastupitelstvo podívat.

I když s průběhem zasedání zastupitelstva někteří nesouhlasili, humor jim naštěstí zůstal. „Až se to bude projednávat, tak zhasneme,“ ozvalo se přihlížející skupinkou.

Nevýhodou malé místnosti bylo, že byl poměrně rychle vydýchaný vzduch. Musely se otevřít hlavní dveře. Lidé v místnosti pociťovali sice závan příjemného čerstvého vzduchu, ale lidé na chodbě mrzli.

Přicházela volba starosty, napětí v budově se dalo krájet.

„Otevřete dveře,“ poslali opět žádost lidé z místnosti na chodbu. „Ne,“ odpověděl razantně jeden muž. „Dokud nebude zvolen Schwarz, tak neotevřeme!“ Vytáhl cigaretu a s úsměvem dodal: „A ještě k tomu si zapálím, ať tu všechny vykouřím.“

Zastupitelé zvedli ruku pro Jiřího Netušila. Místostarostou se stal Jaroslav Beran. Už nebylo co řešit, ať se to někomu líbilo, či nikoliv. „Nejde o to, kdo je starostou. V obci rozhoduje zastupitelstvo. To je orgán, který řídí vesnici. Který rozhoduje o nejdůležitějších věcech. Není to o jednom člověku, ať už je to starosta či místostarosta.

Vím, že to pro mě bude ze začátku těžké. Spoléhám na zastupitele. Doufám, že mi nebudou házet klacky pod nohy. Že budeme pracovat jako jeden tým. Že nebudou žádné rozbroje. Myslím si, že je zbytečné se tady osočovat, někoho urážet, roznášet pomluvy,“ řekl mimo jiné Jiří Netušil.

Zastupitelstvo skončilo, lidé mířili ke svým domovům. Někteří odcházeli roztrpčeni, někteří dokonce naštváni, jiní ale spokojeni. Nálada se různila.

Každopádně se krok zastupitelstva některým jevil jako sympatický. Jiří Netušil stál mezi dvěma stranami. Nyní bude na něm, spojit je dohromady. „Držím mu palce, nemá to tu jednoduchý. Myslím, že to zastupitelé vyřešili dobře. Teď snad bude klid,“ řekl postarší muž při svém odchodu.

S výsledkem jednání byl spokojený také končící starosta Miroslav Schwarz. „Dopadlo to tak, jak jsme neočekávali. Ale myslím, že to skončilo dobře,“ řekl Schwarz. Jak rekapituluje uplynulé volební období? „Bylo v každém případě bouřlivé. Ale leccos se povedlo.“

A jaké má nový neuvolněný starosta Přísečné Jiří Netušil priority do nadcházejících čtyř let? „Dokončit to, co je rozjeté, abychom nebrzdili vývoj obce. Jsou to opravdu dobré nápady. Pokud se objeví nějaké věci, které budou ku prospěchu obce, tak se jimi budeme určitě zaobírat,“ odvětil Jiří Netušil.