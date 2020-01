Další a další města upouštějí od pořádání oficiálních ohňostrojů, neboť odpor nejenom ekologicky smýšlejících lidí proti této ohňové podívané roste. Jenomže zákazy jsou namířené špatným směrem.

„Instituce, organizace a města v současnosti chtějí ohňostroje potlačovat a zakazovat,“ říká zkušený krumlovský ohněstrůjce Zdeněk Štěpánek. „Zakazují paradoxně aleakce, které se dělají přesně podle předpisů, pravidel a v rámci bezpečnosti.“

„Tlačit na zákaz zábavné pyrotechniky by se mělo někde úplně jinde. Nad ohňostroji střílenými laickou veřejností, kdy lidé manipulují s pyrotechnikou často otřesným způsobem, se nikdo nepozastavuje, nikdo to neřeší. Je hrozné, co s pyrotechnikou lidé dokážou dělat v alkoholickém podroušení. Na náměstích jsou stovky lidí, radují se z nového roku, připíjí si na zdraví a vůbec neví, že ten vedle je může zabít. Ta manipulace na náměstích a v ulicích je nesmírně nebezpečná.“

Legislativa přesně stanovuje, co ohňostroj je, a co není podle množstvím kilogramů použité techniky. „Jenomže, když si někdo koupí tři igelitky pyrotechniky, může to odstřelit, kdy chce, kde chce,“ upozorňuje Zdeněk Štěpánek. „Pokud tím neruší noční klid, tak nic neporušuje, a tím pádem není možné proti němu zasáhnout.“

Profesionálně provedený novoroční ohňostroj, který trvá 15 minut, je doprovázený hudbou a má uměleckou úroveň, je snaha zakazovat. „Na druhé straně není nikdo schopný udělat něco proti tomu, že pouliční rámus a střílení začnou v sedm večer a skončí v pět ráno. Myslím, že profesionální ohněstrůjci jsou zkrátka pro zákazy snadný terč.“ Zdeněk Štěpánek poukazuje na to, že zákaz či omezení by měly směřovat hlavně na amatérské nakupování pyrotechniky, ale do toho se těžko někdo pustí.