Sněžná děla jedou naplno, začátek zimní sezóny se blíží

Hromady sněhu na svazích se rychle zvětšují, noci jsou mrazivé a sněžná děla i tyče jedou na plný výkon. Pod nulu by teploty v noci mohly klesat až do sobotního rána. Skiareály na Lipensku na obou stranách hranice proto finišují s přípravami. Lyžovat by se někde mohlo začít už příští víkend.

Zasněžování na Hochfichtu. | Foto: Skiareál Hochficht