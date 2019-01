Českokrumlovsko /VIDEO/ - Vytrvalé sněžení v noci dál komplikovalo dopravu na Českokrumlovsku, kolony kolem Dolního Dvořiště se už ale, alespoň zatím, netvoří.

Sníh na Krumlovsku komplikoval ve středu i ve čtvrtek dopravu, takto to vypadalo na Větrné. | Foto: Deník / Zuzana Gabajová

Plné ruce práce mají všechny jednotky profesionálních hasičů na Krumlovsku s popadanými stromy. "Ve středu odstranili krátce po půlnoci strom ze silnice frymburští profesionální hasiči, a to přímo ve Frymburku," sdělila mluvčí HZS JčK Vendula Matějů. "Stejný zásah provedla tatáž jednotka také v Loučovicích."



Stejná jednotka odstraňovala stromy ze silnice taky u Světlíka a u Blatné.



"Ve tři hodiny ráno frymburští profesionální hasiči odklízeli ze silnice spadlý strom u Frymburku, části obce Milná," dodala mluvčí. "Stejný zásah provedla také českokrumlovská profesionální jednotka, a to u Bohdalovic, části obce Slubice."



Frymburská profesionální jednotka dále odklízela školy v Lipně nad Vltavou a taky přímo ve Frymburku. "Do Větřní, části obce Hašlovice vyjela profesionální jednotka z českokrumlovské stanice k odstranění větví popadaných na vozovku. A ze střechy budovy Policie ČR v Lipně nad Vltavou odstraňovali profesionální hasiči ze stanice Frymburk sníh."