Užít si pohybu můžete v sobotu na různých akcích.

Běh na Kohout v Besednici. Tradiční běh pro různé věkové kategorie pořádá v sobotu rodina Kožíškova. Start i cíl jsou na koupališti. Běh je zařazen do Maratonstav českého poháru v běhu do vrchu 2021. Závod byl založen v roce 2006 a hned od začátku se stal součástí Českého běžeckého poháru v běhu do vrchu.

Časový program: 9:30 - Mládež; 10:00 - Nordic walking; 11:00 - Canicross; 11:30 - Junioři / Juniorky; 11:30 - Ženy A, B, C, D; 11:30 - Muži A, B, C, D, E.

Náročný běh ve Slepičích horách vede nahoru a dolů po lesních cestách.

Štafeta Čloblan startuje v 11 hodin ve sportovním areálu Němcalka Křemže. Štafetu pořádá Sokol Křemže. Štafetu tvoří výjezd na kole na Kleť, běh do Zlaté koruny; plavba lodí na Dívčí kámen a orientační běh do cíle. Výtěžek pomůže malé Margaretce se spinální svalovou atrofií. Na sbírku můžete přispět na transparentním účtu: 2301795037 / 2010. Každý příspěvek je vítán.

Kolem kolem Kaplice. 18. ročník oblíbeného cyklistického výletu se uskuteční v sobotu 12. června 2021 od 10 hodin. Budete si moci vybrat ze tří tras různých náročností. Cílem pro letošní rok je zřícenina hradu Louzek, kde je pro Vás připraveno občerstvení s kapelou HRAJETO.

9:30 - 10:00 registrace v infocentru Kaplice, start v 10:00 hod.

Výběr ze 3 cyklotras (9 km, 25 km, 35 km).



Krátká trasa 9 km: Kaplice - Zámeček - Ješkov - Louzek



Střední trasa 25 km: Kaplice - Malonty - Rychnov nad Malší - Louzek



Dlouhá trasa 35 km: Kaplice - Malonty - Janova Ves - Cetviny - Tichá - Louzek

V ceně startovného 100,- Kč je pitný režim (start, cíl), balíček s občerstvením, účastnické listy.

Start od IC Kaplice, cíl Louzek.

Na akci byla nutná registrace do 9.6.2021 na emailu info@kickaplice.cz nebo na tel: 380 311 388

Discgolfový turnaj v Českém Krumlově v parku u restaurace Depo pořádá Discgolfový klub Český Krumlov spolu s městem. Je to první turnaj na místním discgolfovém hřišti, které vzniklo v loňském roce právě za přispění klubu.

Předběžný harmonogram turnaje:



9:00 začátek registrace – bude možné si dát kávu či jiné pití v restauraci DEPO

9:30 meeting

9:50 výhoz 1.kola

11:00 meeting, rozřazení do flightů dle score

11:20 výhoz 2.kola

12:30 pauza na občerstvení, meeting, rozřazení do flightů dle score

13:30 výhoz 3.kola

14:45 vyhlášení výsledků

Turnaj je součástí Jihočeské discgolfové ligy. Můžete se tedy těšit na črstvě posekaný trávník nebo na hotový brod přes vodu na deváté jamce. Bude se hrát standardní layout hřiště, které bude jen minimálně upraveno.

Po skončení turnaje zde bude hrát i kapela, proto doporučujeme, aby se hráči zdrželi a užili si krumlovskou atmosféru.

Závod na hydrofoilových elektrokolech v Jestřábí. Od této soboty 12.června do konce září se kemp Jestřábí v Černé v Pošumaví stane dějištěm velice unikátních sportovních výkonů, které možná nemají celosvětové srovnání.

Bude se zde závodit na hydrofoilových elektrokolech Manta5, které jezdí po hladině Lipna. Závodu se může zúčastnit prakticky kdokoliv a kolikrát bude chtít. Trasa pětikilometrového závodu povede z mola v kempu Jestřábí směrem k ostrovu Tajvan, kde se budou závodníci otáčet a vracet zpět.