Do příhraniční osady Svatý Tomáš u Přední Výtoně, nad níž se ční Vítkův hrádek a která dlouhé roky skomírala, se vrací život. To kromě tisíců návštěvníků symbolizuje i návrat madony, která za éry železné opony z kostela zmizela. „V době, kdy kostel využívali vojáci, byla z kostela vyhozena, později však nalezena a pro jistotu odvezena do Alšovy jihočeské galerie,“ líčil Miroslav Kovačičín ze Spolku přátel pro obnovu Vítkova Hrádku. „Říkali jsme si, že by bylo hezké, kdyby se madona vrátila, kam patří. Po konzultaci s naším dvorním sochařem Jiřím Genzerem a s převorem Justinem Berkou z vyšebrodského kláštera jsme se dohodli, že sem nainstalujeme repliku Madony.“ Čili, že to nebude původní gotický unikát, který byl z Lipenska odvezený v roce 1953 a je nyní součástí Alšovy jihočeské galerie, ale replika na velkém kamenném podstavci. Sochu vytvořil akademický umělec Jiří Genzer, který je také tvůrcem dřevěných soch zakladatele hrádku Vítka, Berty a krále Václava na Vítkově hrádku. Donátorem celé akce je Spolek přátel pro obnovu Vítkova hrádku.