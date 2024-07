Za trojici autorů odpovídal na otázky Martin Matura, předseda Odboru všestrannosti Sokola Písek.

Jaké to je, když se vaše dílo "zhmotní" v něco takového?

Celou dobu vidíte vše pouze na papíru nebo na obrazovce počítače jako puntíky nebo čtverečky, takže když jsem uviděl z vrchu stadionu v Edenu cvičit všech devět set chlapů, byl to opravdu výjimečný pocit a měl jsem obrovskou radost, že do toho všichni šli a také, že funguje všechno, co jsme si v choreografii nakreslili.

Je to určitě obrovská pocta, ale také zodpovědnost. Už jste se někdy podíleli na přípravě něčeho podobného?

Osobně jsem před šesti lety pomáhal pro mužskou skladbu vytvořit část choreografie, která měla necelé tři minuty a cvičila ji asi stovka chlapů. Ale nic podobně velkého, jako byla letošní sletová skladba, jsme nikdy nedělali… Byla to pro nás taková premiéra.

#youtube|UKMcUHnL_Q0?feature=shared#

Jak se dá vlastně reálně secvičit něco, čeho se účastní 900 mužů z celé republiky?

Všechno začíná vytvořením menší předváděcí skupiny, která skladbu zacvičí cca 1,5 roku před sletem. Na základě této ukázky se lidé rozhodují, jestli se jim skladba líbí a budou ji cvičit. Zhruba jeden rok před sletem jsou vytvořena metodická videa, podle kterých lidé nacvičují po celé republice v rámci svých jednot. Cvičí spolu skupinky o velikosti jednotek až menších desítek lidí.

V průběhu sletového roku jsou pak dva celovíkendové kontrolní nácvičné srazy, kde se autoři skladby sejdou s župními zástupci a celou skladbu si projdou a vysvětlí. Zhruba měsíc před sletem pak probíhají oblastní a krajské slety, kde společně cvičí desítky až stovky lidí. Vyvrcholením celého snažení je pak sletový týden v Praze, kde se poprvé potkají všichni na velkém stadionu a mají zhruba čtyři hodiny na to, aby se secvičili a vzniklo to, co pak můžete vidět v televizi.

close info Zdroj: ČOS/František Ortmann zoom_in Autoři skladby zleva Martin Matura, Jakub Čudlý a Stanislav Trávníček.

Byli jste součástí skladby, nebo jste měli možnost ji pozorovat coby diváci?

Všichni tři jsme si chtěli skladbu zacvičit, protože vystupovat před vyprodaným stadionem v Edenu je jedinečný zážitek. Takže jsme každý měli svou značku a byli jsme mezi těmi devíti sty chlapy na ploše.

Kdy a jak skladba Před kamerou vznikala? Co bylo inspirací?

S myšlenkou, že vytvoříme vlastní sletovou skladbu jsme si začali pohrávat už po sletu v roce 2018, ale napevno jsme se rozhodli až po 16. světové gymnaestrádě v roce 2019, přičemž první větší práce na skladbě začaly v roce 2020. Inspirací pro nás bylo to, že jsme pro muže chtěli vytvořit o něco náročnější skladbu, než bylo na posledních několika sletech zvykem, abychom do cvičení přilákali mladší generaci mužů.

Který moment byl nejnáročnější a měli jste třeba obavy, zda se všechno podaří, jak má?

Myslím si, že pro nás všechny byl nejnáročnější celý poslední půlrok, kdy jsme dostali finální počty chlapů. Vzhledem k velkému zájmu jsem musel předělávat celou choreografii, kterou jsme měli původně připravenou pro necelých 600 cvičenců. Kuba zase řešil všemožné dotazy od lidí z celé republiky a Standa pracoval na tom, jak všechny muže nařadit a dostat je na plochu do základního cvičebního tvaru.

Největší obavy, zda se vše podaří, jsem měl tři dny před hlavním vystoupením, kdy jsme měli první 1,5 hodinovou zkoušku na velké ploše v Edenu. Chlapi se totiž ztráceli v přesunech a všechno hrozně dlouho trvalo. Během druhé zkoušky už to ale bylo lepší a nakonec vše klaplo.