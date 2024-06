Na Sokolském ostrově v Českých Budějovicích se v sobotu 8. června 2024 představí 1400 cvičenců ve 12 skladbách. Na ploše přivítají i hosty ze sousedních žup. Slavnostním úvodem krajského sletu bude průvod v pátečním podvečeru. Ve fotogalerii se můžete podívat na snímky z minulých sletů.

Oblastní sokolský slet 2018 v Písku. | Foto: Deník/Petr Brůha

Po šesti letech se znovu koná všesokolský slet v Praze a jeho předehrou jsou slety v regionech. Krajský slet v Českých Budějovicích se chystá na sobotu a přivítá 1400 cvičenců. „Diváci se mohou těšit na předvedení všech dvanácti hromadných skladeb a skvělou atmosféru. Zároveň bych chtěla všechny pozvat na sokolskou sletovou výstavu v Jihočeském muzeu,“ říká tajemnice pořádající župy Jihočeské a náčelnice T. J. Sokol České Budějovice Ingrid Váchová.

Skladby jako obvykle nabízejí účast všem generacím. Od nejmenších dětí, které cvičí s rodiči, přes mládež, ženy a muže až po seniorky a seniory a Věrnou gardu. Na stadionu se představí nejen Jihočeši. „Přijedou nás podpořit i sokolové ze středních Čech nebo Plzeňáci,“ zmínila Ingrid Váchová a připojila, že nejvíc hostů bude ve skladbě pro seniory a seniorky, k níž se připojí i Věrná garda. Sama náčelnice T. J. Sokol České Budějovice cvičí s předškolními dětmi ve skladbě Mravenci a v ženské skladbě V rytmu srdce.

Krajský sokolský slet v Českých Budějovicích v roce 2012.Zdroj: Deník/Edwin Otta

Program na Sokolském ostrově začíná v 15.30 hodin slavnostním nástupem vlajkonošů, praporečníků, sokolské stráže a cvičenců. Od 16 hodin se divákům představí všech 12 hromadných skladeb. Vstupné pro dospělé činí 100 korun, pro děti od pěti do 18 let a pro seniory nad 65 let potom 50 korun.

Fanoušci se můžou těšit na silné muže v trojpatrových pyramidách či elegantní ženy, které jsou důkazem toho, že pohyb je především radost. Strhnou je hravé skladby pro školáky a dojmou tříleté děti, které nejenže se na té velké ploše neztratí, ale zacvičí s naprostou samozřejmostí. Každý rodič v tu chvíli v duchu jen tiše smekne klobouk před trpělivostí a odhodláním jejich cvičitelek a cvičitelů. Velký ohlas tradičně provází skladbu těch, kteří v řadách seniorů nebo Věrné gardy patří k sokolskému hnutí často celý život. Na to, jak to vypadalo při několika minulých sletech v Českých Budějovicích, Písku a Stra

V předvečer krajského sletu se uskuteční sletový průvod ulicemi Budějovic. Vychází v 18 hodin ze Sokolského ostrova a proti proudu Malše projde až k divadlu, kde se obrátí k náměstí Přemysla Otakara II. a Krajinskou a Hroznovou ulicí se vrátí na Sokolský ostrov.

Slet je zařazen mezi významné akce města, které slet Jihočeského kraje podpoří i finančně. Podle starosty České obce sokolské Martina Chlumského jsou regionální slety velmi důležité. „Návštěvníci zažijí společně s námi atmosféru, která se opakuje jednou za šest let,“ říká Martin Chlumský.