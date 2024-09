„Tento obor mě moc zajímal, jednou bych chtěla být policistkou,“ svěřila se Elen Haldová, jedna ze sedmadvaceti studentů prvního ročníku. „Pocházím z Kaplicka a na stejný obor jsem se hlásila i do Budějovic, tam je to ale na soukromou školu a byla to až moje druhá volba, takže jsem opravdu ráda, že jsem se dostala sem a budu to mít do školy blízko. Navíc to je státní škola, takže se za studium neplatí.“ První dojmy ze střední školy má skvělé. „Už za sebou máme adaptační kurz, všichni jsme se na něm seznámili a jsme skvělá parta,“ pochvalovala si.

Slavnostní slib: Já, žák/žákyně oboru bezpečnostně právní činnost SOŠ v Kaplici, slavnostně slibuji, že budu ke svému vzdělání přistupovat svědomitě a zodpovědně, abych byl co nejlépe připraven pro své budoucí povolání nebo další studium. Slibuji, že budu jednat čestně a spravedlivě a získané znalosti a dovednosti využívat v souladu s humanistickým posláním vzdělání a s dodržováním lidských práv. Slibuji, že ve svém jednání budu dbát o uchování dobrého jména školy a nedopustím se ničeho, čím bych poškodil její vážnost. Tak slibuji.

Nové kolegy si od nového oboru slibují jihočeští policisté. „Doufáme, že poté, co u nás v rámci studia absolvují praxi a do policejní práce nahlédnou víc, se jim to zalíbí a zůstanou u policie,“ řekl v sálu kaplického kina, kde studenti slib skládali, zástupce ředitele českokrumlovského územního odboru PČR Tomáš Thon. Odpověděl i na otázku, s čím konkrétně se studenti u policie seznámí. „Na územním odboru v Českém Krumlově se např. seznámí s tím, co dělají technici, jak to chodí na službě kriminální policie, obecné i hospodářské, na dopravním oddělení, co obnáší práce psovoda nebo našich dopravních inženýrů,“ vyjmenoval. Jedním dechem ale dodal, že nábory k policii probíhají kontinuálně a kontakty zájemci najdou na webu policie.cz. https://nabor.policie.cz/

I ředitelka kaplické střední školy Zdeňka Lovčí doufá, že se studenti na obor přihlásili s úmyslem pracovat v bezpečnostních složkách. A zájem byl velký, na školu se nedostala ani třetina z přihlášených. „Na kraji jsme si zažádali o navýšení kapacity na třicet studentů, zájem byl opravdu enormní,“ řekla.

Na SOŠ a SOU Kaplice momentálně studuje 320 žáků. „Když jsem nastupovala, bylo jich 150, takže jsme maximálně spokojení,“ přiznala ředitelka. „Rádi bychom samozřejmě byli, kdyby se obecně zlepšila pověst učebních oborů. Stále se potýkáme s předsudky, že studovat učební obor je něco, co se do společnosti nehodí, ale všichni chceme, aby nám auto opravil šikovný automechanik a dům postavil šikovný zedník. Ale to je problém všech středních škol, nejen náš.“

Škola postupně prochází modernizací. „Máme nové multifukční hřiště, opravený domov mládeže, děti mají nové pokoje s novým nábytkem, modernizovali jsme některé učebny v areálu na Pohorské ulici a budujeme svářecí školu. V rámci IROPu jsem dostali dotaci kolem 20 milionů korun,“ pochlubila se ředitelka.