S rekordním počtem žáků začala nový školní rok Střední odborná škola strojní a elektrotechnická ve Velešíně, připravuje se také na otevření nového oboru. Má být prestižní a velmi náročný se zaměřením na IT.

Letošní rok zahájili ve Velešíně s rekordním počtem žáků. | Foto: Archiv SOŠ Strojní a Elektrotechnická Velešín

Žáci prvních ročníků Střední odborné školy strojní a elektrotechnické ve Velešíně si užili slavnostní zahájení nového školního roku. V pondělí 4. září je přivítalo vedení školy společně s učiteli, zástupci firem, starostou města Velešín a rektorem VŠTE. Prostory školní jídelny, ve které se akce uskutečnila, byly plné do posledního místa. Aby ne, letos škola přijala rekordních 180 žáků, přičemž slavnostního zahájení se zúčastnili i jejich rodinní příslušníci.

Český Krumlov v roce 2003. Otvíraly Lidl a Rondo, cenu města dostal Nodes

„Je to krásná tradice, na které si zakládáme. Je samozřejmě radost, když člověk vidí plnou místnost mladých lidí, kteří se rozhodli studovat na naší škole. Rozhodně mohu slíbit, že jsou v dobrých rukách, uděláme maximum pro to, aby byli perfektně připravení na profesní život. Vybrali si skvělou školu,“ uvádí ředitel školy Milan Timko.

SOŠ strojní a elektrotechnická Velešín



● Má dlouholetou tradici ve výuce strojírenských a elektrotechnických oborů.

● Nabízí maturitní obory Elektrotechnika – počítačové systémy, Informační technologie, Mechanik seřizovač – programátor CNC obráběcích strojů, Mechanik seřizovač – Mechatronik.

● Nabízí učební obory Obráběč kovů – obsluha CNC strojů, Elektromechanik pro stroje a zařízení, Strojní mechanik.

● Připravuje otevření nového oboru. Jedná se o technické lyceum se zaměřením na IT.

Akce, která zahájila nový školní rok, se zúčastnili i zástupci firem. Právě na intenzivní spolupráci s nimi si škola dlouhodobě zakládá. „Mluvíme o významných zaměstnavatelích, díky kterým mají naši žáci zajištěnou perspektivní budoucnost, což je bezesporu důležité,“ dodává ředitel.

Od školního roku 2024/2025 chce škola otevřít nový obor - technické lyceum se zaměřením na IT. Sám ředitel Milan Timko o něm mluví jako o prestižním a velmi náročném. „Bude to opravdu špičkový obor pro ty nejlepší. Úspěšnost u maturity musí být stoprocentní. I z našich ostatních oborů pokračují někteří žáci dále na vysokých školách, ale v tomto případě to bude samozřejmost,“ uvedl. Zmínil, že technické lyceum se zaměřením na IT není příliš běžné, i proto ho těší, že bude mít škola v nabídce takto zajímavý obor. „Ještě probíhají jednání ohledně počtu žáků a dalších limitů, poté již budeme připraveni obor nabízet prvním uchazečům.“

Vražda v Dolním Dvořišti. Na náměstí měli v pondělí zabít prostitutku

Informace o oboru by mohly být dostupné již na dnech otevřených dveří. Celkem budou tyto akce čtyři – 11. a 30. listopadu, 13. ledna a 6. února.

Škola přípravou nového oboru mimo jiné reaguje na velký zájem žáků o oblast IT. „Stále roste, což je trend, který dle mého názoru jen tak neskončí. Je to budoucnost. Absolvent má zároveň velmi široké uplatnění,“ říká Milan Timko a dodává, že velkou výhodou velešínské střední odborné školy je její špičková vybavenost.

Veškeré informace o škole zájemci naleznou na webu www.sosvel.cz.