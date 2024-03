První hlavní líčení, jež se konalo 31. ledna, bylo odročeno právě na 25. března. Obě strany si k soudu pozvaly svědky, mezi nimiž byl i architekt Martin Krupauer, spoluzakladatel studia A8000 a dlouholetý spolupracovník Miloše Kratochvíla, který přiblížil, že příspěvek spolku na facebooku negativně ovlivnil i jeho samotného. Nabídku na smír, podmíněný požadavkem veřejné omluvy, spolek nepřijal.

Spolek se hájí tím, že Miloši Kratochvílovi, kterého před soudem opakovaně označil za kontroverzní osobu, nemohla být způsobena žádná újma a že v žalobě není specifikováno, do jakých sfér mělo být zasaženo a jak konkrétně údajná újma vypadá.

Spolek Lipensko pro život před soudem. Kvůli příspěvku na facebooku o kácení

Miloš Kratochvíl chce po spolku, aby na svém FB, webu a na 1. stránce svého oběžníku zveřejnil omluvu ve znění „Spolek Lipensko pro život se omlouvá Ing. Miloši Kratochvílovi za zveřejnění lživých informací o jeho osobě publikovaných na facebooku. Všechny informace byly nepravdivé“. Domáhá se i 150 tisíc korun jako nemajetkové újmy. Podle Miloše Kratochvíla ho příspěvek poškodil poškodil a jeho cílem bylo ho dehonestovat. Více ZDE.

Na úvod druhého hlavního líčení soudce Hubert Maxa řekl, že zaznamenal, že probíhala i určitá snaha o mimosoudní dohodu, ze které ale nakonec sešlo. „Krachlo to na tom, že žalovaná odmítla zveřejnit omluvu, jak jsme požadovali. Po více než roce a čtvrt stáhla příspěvek z facebooku, aniž to jakkoli vysvětlila nebo spojila s omluvou. Působí to spíše jako snaha zastřít a zmást uživatele facebooku. Příspěvek byl více než devadesátkrát sdílen do dalších skupin a žil si vlastním životem a rozšířil se do společnosti. Jeho prosté smazání je zcela nedostatečné. Žádali jsme zveřejnění omluvy, pro případ smíru jsme dokonce uvedli, že bychom byli ochotni upustit od nemajetkové újmy. Reakce od žalované přišla, že omluva je neakceptovatelná,“ řekla k tomu právní zástupkyně Miloše Kratochvíla Olga Straková. „Máme za to, že by omluva měla být zveřejněna tak, aby ji nebylo možné dále korigovat a aby na ni nebylo možné reagovat tzv. přáteli žalované na FB.“

„Smazání považujeme za první vstřícný krok, o dohodě chceme dále jednat,“ reagovala Kateřina Knězová, právní zástupkyně spolku Lipensko pro život. „Smazání jsme zvažovali už poté, co nám dorazila předžalobní výzva a žaloba. Chtěli jsme ho zachovat pro toto soudní řízení.“ Spolek se podle ní nedomnívá, že bylo zasaženo do osobnostních práv Miloše Kratochvíla, a že podle něj stačilo zveřejnit omluvu na facebooku a nikde jinde.

Pavla Setničková Nováková, předsedkyně spolku, doplnila, že nikde jinde než na facebooku informace ve spojitosti s panem Kratochvílem nebyla zveřejněna. „Nedostalo se to ani do médií, kde vždy figurovala firma Nemomax,“ namítla. „Proto se domníváme, že by to mělo být dostatečné. Příspěvek jsem stáhla proto, že nechceme, aby iks lidí trávilo čas nad jedním příspěvkem. A jako spolek máme omezené finanční zdroje, čerpáme je pouze z příspěvků od dárců.“

Soudce se pozastavil nad tím, proč spolek, i s ohledem na to, že disponuje omezenými prostředky, nepřistoupil na dohodu, když mu žalobce nabízel, že by na finanční kompenzaci netrval. „V rámci mimosoudní dohody bylo navrhováno něco, kdy byste se tomu mohli vyhnout. Žalobce nechce, abyste to zveřejňovali v celostátních médiích,“ řekl.

Pak soudce probral několik dalších listinných důkazů a nakonec došlo na výslech svědků. Mezi těmi, kteří před soudem vypovídali, byl V. M., projektový manažer, který pracuje u společnosti Conduco. „Facebook Lipenska pro život sleduji asi od listopadu 2022, objevovaly se tam nepravdivé informace, např. výměry sjezdových tratí, ale nedával jsem tomu velkou váhu. To se změnilo v lednu, kdy to přešlo do osobní roviny. Psali, že kácení nařídil pan Kratochvíl.“ Pod příspěvek proto napsal komentář, že to není pravda. „Z mého pohledu to bylo opravdu drsné a informace, které tam byly, se daly snadno ověřit.“

„Divil jsem se, jak je možné, že se takové informace šíří ve veřejném prostoru a jak je možné, že ten, kdo je šíří, nezjedná nápravu,“ uvedl. „Okolí to vnímalo negativně vůči panu Kratochvílovi, mluvili o tom i naši velcí obchodní partneři. I zaměstnanci si v dané chvíli mysleli, že to je pravda. Bylo mi to velmi nepříjemné, věděl jsem, že to není pravda, ale pociťoval jsem bezmoc, protože jsem s tím nemohl nic udělat.“ Podle něj příspěvek u řady lidí vyvolal určité pochyby o charakterových vlastnostech žalobce.