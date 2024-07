Aktivistka, která vystupuje proti řadě developerských projektů v okolí lipenské nádrže a argumentuje mimo jiné i rostoucím znečištěním vody, takové tvrzení kategoricky odmítá, chce dosáhnout omluvy a finanční kompenzace. Sama, resp. spolek, jemuž předsedá, nedávno usedla před soudem v jiném případě v roli žalované a podle rozhodnutí soudu musí omluvit spolumajiteli lipenského areálu Miloši Kratochvílovi za to, že o něm šířili lži na facebooku, navíc mu mají zaplatit 150 tisíc korun jako odškodné. Více ZDE .

Stres, nespavost, nízké pracovní nasazení. Taková slova padala, když se přátelé Pavly Setničkové Novákové a její kolegové ze spolku Lipensko pro život měli vyjádřit o tom, jak na ni dopadla slova starosty Lipna nad Vltavou Zdeňka Zídka. Ten v pořadu České televize Nedej se, konkrétně v díle nazvaném Jihočeské moře betonu, zmínil, že sama předsedkyně spolku má chatu přímo na břehu Lipna, pronajímá ji a za celý rok vyvezla jen 11 kubíků splaškových vod. „Normální úvahou dospějme k číslu, které je minimálně čtyřikrát větší. Kam těch 30 000 litrů šlo? Evidentně do Lipna…" řekl v televizním pořadu.

O tom, jak reportáž vznikala, hovořil v soudní síni i její autor Jakub Charvát. Obě strany sporu označil jako rovnocenné respondenty, s nimiž se na natáčení k tématu rozšiřující se nové zástavby v okolí Lipna předem domluvil. S Pavlou Setničkovou Novákovou se točilo dokonce dvakrát, aby dostala prostor k reakci na slova Zdeňka Zídka. „Tvrzení napadalo její důvěryhodnost, měla právo reagovat," vysvětloval Jakub Charvát. Přestože přímo v reportáži Pavla Setničková Nováková odpovídá, že jímku u své chaty nechává pravidelně vyvážet v souladu se všemi předpisy, cítí se být výrokem Zdeňka Zídka poškozená.

close info Zdroj: Deník/Hana Svítilová zoom_in „Pavla se vždycky angažovala v oblasti ekologie, všechny nás umravňovala, abychom se k přírodě chovali ohleduplně. Po odvysílání té reportáže působila vystresovaně, že na ni lidé koukají skrz prsty. Kvůli tvrzení, že sama znečišťuje životní prostředí, dlouho uvažovala o žalobě. Trpěla nespavostí, byla skleslá, potíže už chtěla řešit i medicínsky," popisovala Dominika Hovorková, kamarádka Pavly Setničkové Novákové. U soudu vylíčila i případ, kdy k petičnímu stánku, který předsedkyně spolku Lipensko pro život postavila na letním festivalu hrady.cz, přišli lidé s tím, že se jdou podívat na tu, která káže vodu a pije víno.

Tvrzení, že Pavla Setničková Nováková vede spolek, který si klade za cíl bránit Lipensko před velkými developerskými projekty a jejich dopady na krajinu a životní prostředí, přitom sama vypouští odpadní vody do Lipna, nepůsobilo dobře ani podle člena spolku Lipensko pro život Zdeňka Kittla. „Často se o tom hovořilo, členové spolku zaznamenali negativní reakce v řadě okolních obcí. Třeba část zastupitelů Horní Plané se o paní Setničkové vyjadřovala v tom smyslu, proč do toho mluví, když se sama nechová, jak má," zmínil z vlastní zkušenosti. Podle něj bylo znát, že je Pavla Setničková Nováková otrávená a reakce, které se po odvysílání reportáže objevily, ji štvou a mrzí. Spolek ale za svou šéfovou stojí a ani nepřipouští diskusi o tom, že by se měla své funkce vzdát.

close info Zdroj: Deník/Hana Svítilová zoom_in Pavla Setničková Nováková

Sama předsedkyně spolku přitom podle další svědkyně a členky spolupracujícího Spolku chatařů a majitelů loděnic Radslavská zátoka Dany Špatenkové nabídla svou rezignaci, zároveň ale byla připravená doložit fakturami, že jímku u své chaty nechává řádně vyvážet. „Vyjádření pana starosty vzbudilo rozruch, jak je možné, že něco takového bez relevantních podkladů řekne do veřejnoprávní televize?" pozastavovala se a nezdráhala se použít označení křivé obvinění. To podle jejích slov Pavlu Setničkovou Novákovou rozhodilo. I Dana Špatenková zmínila despekt, který po zveřejnění reportáže zaznamenala ze strany zastupitelů Černé v Pošumaví. Do jejich diskuse přinesla téma sinic a potřeby lepšího čištění odpadních vod. „Stále tu rezonuje názor, že za zhoršení vody v Lipně mohou chataři, protože nevyvážejí jímky, přitom v naší osadě máme už léta vše v pořádku," zdůrazňuje.

O tom, jak se šíří pomluvy, mluvil také Josef Ruffer z Horné Plané. „Když hovořím o spolku Lipensko pro život, každý hned reaguje, že to je ta paní Setničková, co má u chaty nepořádek a vypouští do Lipna splašky," popisoval u soudu důsledky sporného tvrzení, se kterými se údajně setkal již mnohokrát, naposledy při nedávném grilování se sousedy. Podle něj tvrzení Zdeňka Zídka Pavlu Setničkovou Novákovou před lidmi znemožnilo a má dopad na její práci pro spolek.

Soudní jednání bude pokračovat v září výslechy dalších svědků.