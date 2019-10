Soutěž se podařila a celkem se jí zúčastnilo třiadvacet týmů, 17 týmů mužů a šest týmů žen.

"Počasí nám přálo, takže jsme si užili hezké sobotní odpoledne s požárním sportem v trochu netradičním pojetí," přibližuje Václav Pecha z pořádajícího SDH Brloh. "Jde totiž o speciální soutěž, kde si každý závodník vylosuje, jaký post poběží, až těsně před zahájením útoku. Je velký rozdíl, když celý rok běháte patnáct metrů s košem ke kádi, a najednou máte běžet devadesát metru s proudnicí."

A takových podobných zápletek soutěž nabídla nespočetně. "Z mužů se nejvíce dařilo složeném týmu Přísledec, který vyhrál před Plešovicemi a Ledenicemi," dodává Václav Pecha. "Ženskou kategorii ovládly ženy z Netřebic, před domácím týmem a ženami z Velešína."

Soutěže se zúčastnili i kamarádi brložských hasičů ze Škodějova (v okrese Semily), kteří to mají do Brloha 300 km a na soutěž musí vyrazit už v půl sedmé ráno. "My jim to oplatíme účastí na jejich soutěži v září," uzavírá Václav Pecha.