Okresní reprezentanti v barvách Spartaku Kaplice se představí doma v duelu s druhým celkem tabulky – českobudějovickými Tigers.



Víkendové zápasy určí dvojice pro předkolo play off a zároveň druhý celek (Legends ČB mají semifinále již jisté), který přímo postoupí do semifinále bez bojů v předkole. A právě sobotní soupeř Kaplice má aktuálně nejlepší pozici postoupit přímo.



První vzájemné měření sil lépe dopadlo pro spartakovce, kteří v krajské metropoli zvítězili 86:82. Kaplický trenér Milsimer však aktuálně stále nemá k dispozici kompletní kádr.



Tabulka je nyní hodně vyrovnaná a celky svedou souboj o druhé až páté místo a tím i pozici pro předkolo play off.



Program víkendového kola: Spartak Kaplice – Tigers Basketball Č. Budějovice (sobota 23. února od 17 hodin, hala ZŠ Školní v Kaplici), Písek – Tábor, Pelhřimov – Legends Č. Budějovice.



Jan Beň