Spása z nebe. Ve Frymburku hasiči cvičili nasazení vrtulníků při požárech

Nebýt vrtulníků, bůh ví, jak by dopadl rozsáhlý lesní požár u Jetětic na Písecku. Právě letecké hašení 15. a 16. července výrazně pomohlo živel zvládnout. A nebyl to jediný případ, vrtulník se osvědčil například i o pár dní dříve u požáru v Újezdci u Bělčic na Blatensku. Co vše tyto stroje umí a za jakých okolností je lze využít, proto jihočeští hasiči zjišťovali v sobotu ve Frymburku.

Spása z nebe. Ve Frymburku hasiči cvičili nasazení vrtulníků při požárech | Video: Deník / Zuzana Gabajová