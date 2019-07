Tentokrát si ji nenechal si ji ujít ani vzácný host, budějovický spisovatel Jan Štifter, který přijal pozvání a četl ze své nové knihy Sběratel sněhu.

A oslavil na čtení i své narozeniny, které měl právě ve středu 17. července. Na čtení, které začalo v šest odpoledne, se zdržel až

do půl deváté, zbylé osazenstvo se rozešlo až po desáté večer. O skvělý hudební doprovod se postaral krumlovský muzikant Sam Korčák.

"Chtěl bych poděkovat, že už se v Krumlově četlo Café Groll. Je to novela, která se dá přečíst klidně najednou. Jak já říkám, první dvě moje knihy jsou pro televizního diváka, člověk je přečte za hodinu nebo dvě. Audiokniha Sběratel sněhu má skoro devět hodin, tam už nějaká ta písmena jsou," smál se mladý spisovatel.

Kniha Sběratel sněhu se odehrává, ve třech časových liniích v letech 1930, 1956 a 2017, v českobudějovické Šmídovně, která stávala na Pražské třídě a od roku 1933 sloužila jako nouzový dům. "Vždycky mě fascinovalo prostředí starého města, které už neexistuje, stávalo tam, kde je dneska Družba. Přímo na Šmídovně se narodil můj táta. Jejich rodina se rozdělila, část rodiny byla odsunutá, část šla do Šmídovny," přiblížil Jan Štifter. "Umřela tam i babička Kateřina. Ten dům je z dnešního pohledu úplně šílený, nebyly tam byty, jedna velká místnost byla rozdělená dekami nebo jen čárami nakreslenými křídami na zemi."

"Postavy mi vycházely právě z tohoto domu, zajímal jsem se o to, jací lidé tam bydleli. Spoustu z nich jsem do knihy zapracoval, například ty dva kluky, kterým se na Šmídovně říkalo buzeranti," vysvětlil autor. "Vložil jsem tam jen postavu ducha Josefa, ten na Šmídovně nebyl, ale byl by tam byl, kdyby se s ním máma v roce 1945 neutopila. Josef skutečně existoval, jmenoval se Josef Štifter a byl z Rožnova. To období kolem války mě vždycky hodně zajímalo, mělo pro naši rodinu zásadní význam."