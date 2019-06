Kdo to zná ve Větřní, dobře ví, že do potoka u rybníka Herďáku neradno chodit. Šedivé nánosy a pach po fekáliích jsou letitým koloritem tohoto místa. Horánek, jak se říká části města podél Frymburské ulice, totiž nemá obecní kanalizaci a z některých jímek splašky prosakují do potoka. Už se ale konečně blýská na lepší časy.

„Na červnovém zasedání zastupitelé schválili zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení, územní rozhodnutí a provedení stavby,“ říká místostarosta Pavel Štindl, který se zároveň sešel s občany na veřejném projednání studie nové kanalizace. „Ještě letos bychom chtěli začít pracovat na získání stavebního povolení.“

Na kolik kanalizace vyjde, zatím město neví. Úvěr si ale rozhodně brát nechce. „Poradíme si s tím,“ říká místostarosta Pavel Štindl.

NECHTĚLI KOPAT V HLAVNÍ SILNICI

Jedním z důvodů, proč nová kanalizace na Horánku přišla na řadu až teď, je ten, že město nenašlo firmu, která by ji dokázala vést jinudy než podél výpadovky na Frymburk. „Chtěli jsme se zásadně vyhnout trase ve státní silnici,“ říká místostarosta Pavel Štindl. „Po její pravé straně směrem do kopce vede plyn, voda i elektrika, všechno by se křižovalo a muselo by se to celé rozkopat. Vznikla by opravdu složitá dopravní situace, jelikož to není kudy objet, a tomu jsme se chtěli vyhnout. Kromě toho bychom museli obnovit celou komunikaci včetně kufru, tedy její podkladové části, který bychom rozhrabali. Vyšlo by nás to kvůli tomu mnohem dráž.“

Město se podle místostarosty snažilo firmu, která by přišla s alternativním řešením, najít už před osmi lety, ale marně. „Věřili jsme, že kanalizace jde vést jinudy, a povedlo se nám najít firmu, která to dokázala. Trasa nové kanalizace proto vede až za domy, pod mezí, která ohraničuje zahrady.“

Co se ceny týká, město zatím neví, na kolik ho nová kanalizace vyjde. „Částka vzejde z projektové dokumentace, na podzim bychom měli být moudřejší, ale Větřní je město, které si s tím poradí, žádný úvěr si brát nebudeme,“ dodává místostarosta.

Podrobný situační výkres i s popsanými riziky najdete na webu mestovetrni.cz.