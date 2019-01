Český Krumlov - Realizace nových pavilonů v areálu krumlovské nemocnice je v plném proudu, připravuje sei výstavba školky pro děti zaměstnanců.

Už v příštím roce by se měl Krumlov chlubit novou porodnicí, gynekologickým oddělením a dalšími provozy, které budou umístěnyv nově budovaných nemocničních pavilonech. Jak pokračuje stavba, jsme se zeptali ředitele nemocnice Jindřicha Floriána.



„Jeden z pavilonů má asi tříměsíční skluz, způsobený starší stavební činností. Nevěřili byste, kolik je na tom kousku prostoru v podzemí kabelů a rour. Z toho dvě třetiny nejsou vůbec nikde zaznamenané, takže se často něco přetrhlo, muselo se opravovat a čekat,“ říká Jindřich Florián. Druhý pavilon bude naopak hotov o tři měsíce dříve.



Nové pavilony nejsou jedinou stavební aktivitou, která by měla do budoucna změnit tvář českokrumlovské nemocnice. Již před několika měsíci jsme informovali o záměru vedení postavit v areálu školku, která by prioritně sloužila dětem zaměstnanců, ale ve volných kapacitách by měla posloužila i městu Český Krumlov. To tehdy nabídlo v projektu spolupráci formou provozování nové školky, kterou by pod svou správu přejala Mateřská škola Tavírna.



O aktuálním stádiu tohoto záměru informoval opět ředitel nemocnice Jindřich Florián.



„Máme projekt a také místo, kde bychom měli příští rok stavět. Přislíbené jsou i nějaké krajské finance. Nyní jednáme o tom, zda provozovat klasickou školku ve spolupráci s městským úřadem, nebo takzvanou dětskou skupinu,“ uvedl ředitel nemocnice s tím, že o této záležitosti by mělo být rozhodnuto do konce října.