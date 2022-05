Zásadní pro ně ale je, že sezona splouvání skončí dříve než v předchozích letech. U Pěkné se totiž bude opravovat železný most na kamenných podstavcích. „Je v havarijním stavu už několik let,“ potvrdil mluvčí národního parku.

Hlavním důvodem předčasného ukončení splouvání asi nejkrásnějšího kousku Vltavy je to, že stavební firma, která se do rekonstrukce pustí, zabere stavebním materiálem veškerý prostor, jež je určen pro vystupování a případné nastupování vodáků z lodí. Tím bude také omezen provoz na neregistrovaném úseku z Pěkné do Nové Pece. „Prostě s konečnou platností splouvání Vltavy letos končí v srpnu,“ ujistil Jan Dvořák a doplnil, že zájem o splouvání řeky je skutečně obrovský. Hned při spuštění registrace se totiž do systému nahlásilo na čtyři sta lodí.

Most v Pěkné má v havarijním stavu železnou mostní konstrukci i oba kamenné pilíře. „Rozpočet na tuto akci je 7,5 milionu korun, což bychom sami z rozpočtu obce nezvládli, ale podařilo se nám získat dotaci čtyři miliony a proto můžeme tento most opravit,“ uvedl starosta obce Nová Pec Martin Hrbek.

Ještě před započetím stavebních prací 1. září, které řeku pro veřejnost uzavřou, se bude muset zastavit splouvání na jeden den v srpnu, a to z důvodu demontáže železné mostovky. Den bude podle Jana Dvořáka upřesněn po dohodě se stavební firmou v červnu. Registrovaným vodákům na tento den bude bezplatně nabídnut náhradní termín nebo jim bude vrácen poplatek za splouvání.