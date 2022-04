Dvě české ikony Mattoni a Budvar se spojily a uvádějí na trh nové ochucené nealkoholické pivo. Novinka s názvem BIRGO se ve třech chuťových variantách v těchto dnech dostává do obchodů. Je výsledkem spolupráce dvou renomovaných nápojářských expertů – příchutě od lídra nealkoholického trhu Mattoni 1873 se snoubí s nealkoholickým pivem uvařeným v národním pivovaru Budějovický Budvar, který má světové renomé. Obě významné české firmy se zároveň shodly na společném přístupu k cirkularitě v nápojovém průmyslu, jenž dotváří vstup Budějovického Budvaru do iniciativy Zálohujme.cz.

„Ze spolupráce s Mattoni máme v Budvaru velkou radost. Spojili jsme se s tradiční českou značkou, která na věci nahlíží stejně, která sdílí tytéž hodnoty a která ke své práci přistupuje poctivě a zároveň s radostí. Od počátku nám tak bylo jasné, že musí vzniknout něco skvělého,“ říká Petr Dvořák, generální ředitel Budějovického Budvaru.

„Spolupráce s Budějovickým Budvarem mi dává obrovský smysl. Nejenže jsme společně vyvinuli skvěle chutnající produkt, ale máme i stejné názory na udržitelné podnikání a věříme, že je potřeba zavést cirkulární principy do praxe. Jsem rád, že se k nám kolegové z Budvaru přidali v iniciativě Zálohujme.cz a těším se na dlouhodobou spolupráci,“ říká Alessandro Pasquale, generální ředitel Mattoni 1873.

Tragický osud ženy stmelil Budějčáky. Kamarádka pro rodinu uspořádala sbírku

Unikátní kombinace

Pivní základ vychází z receptury piva Budvar nealko. Značka Mattoni využila své bohaté zkušenosti s chuťovými preferencemi spotřebitelů a pečlivě vyladila konečné příchutě, protože hořkost nealkoholického piva vyžaduje speciální kombinace chutí i jejich intenzitu. Vedle dvou tradičních a oblíbených citrusových mixů Grapefruit a Citron-Limetka se BIRGO objevuje i v jedinečné variantě Mango-Limetka, kterou na českém trhu žádný jiný výrobce nenabízí.

Složení BIRGO odpovídá trendům kategorie beermixů a posouvá je ještě dále, ať už důrazem na svěží chuť s nižším než obvyklým obsahem přidaného cukru nebo naopak vyšším podílem pivní složky v nápoji. Spotřebitelské testování produktu potvrdilo jeho vysokou oblibu a pozitivní vnímání spojení značek s velkým renomé a technologickým know-how. Jde o dosud zcela ojedinělé propojení dvou tak významných zástupců světa alkoholických a nealkoholických nápojů, jejichž historická tradice navíc sahá do 19. století.

Takhle vypadaly Budějce. Mariánské náměstí mělo benzinku a kino Lípa

Udržitelný beermix

Strategická spolupráce dvou českých ikon na novém výrobku má přesah i do oblasti udržitelného podnikání.

BIRGO se vyrábí výhradně v Budějovickém Budvaru na nové moderní lince s hodinovou kapacitou až 50 000 plechovek, jejíž provoz pivovar oficiálně zahájil na konci března. Vysoce vyspělé technologické vybavení linky přispívá k výrazně efektivnějšímu využití vody, tepla a elektrické energie.

BIRGO je jako první nealko pivo v Česku baleno do papírových multipacků, jež navíc neobsahují lepidlo. Jedná se o technologii tzv. wrap-around s obsahem recyklovaného papíru, jejíž použití ušetří 16 % uhlíkové stopy oproti klasickým plastovým fóliím. Samotný materiál plechovek pak obsahuje 74 % recyklovaného hliníku.

Národní pivovar Budějovický Budvar na tiskové konferenci k uvedení nového produktu také oznámil přistoupení k iniciativě Zálohujme.cz, která dlouhodobě podporuje zavedení vratných záloh na PET lahve a plechovky v Česku. Budvar, stejně jako spoluzakladatel této iniciativy Mattoni 1873, má zájem na co nejšetrnějším nakládání s nápojovými obaly a recyklaci „z lahve do lahve“, v tomto případě tedy „z plechovky do plechovky“.