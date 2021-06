Ovšem ti, kteří ji budou využívat nejvíce, při této události nechyběli. Jsou to členové spolku Hyalit, jež mají velkou zásluhu na tom, že Spolkovna vznikla. Byli totiž neúnavní a neodbytní při hledání vhodných prostor. Mají obrovskou radost, že nakonec uspěli.

„Spolek Hyalit na nás neustále tlačil, až mě napadlo, že by se pro tyto účely dala využít místnost v přízemní budově ve dvoře gymnázia,“ sdělil místostarosta Kaplice Libor Lukš. „Přišlo mi, že je to docela zajímavý prostor, který byl málo používaný. Navíc je i s parkovištěm. Obrátili jsme se s tím nápadem na město. Setkal se s okamžitou podporou v radě, prostředky jsme na to uvolnili. Vystěhovali jsme tedy nábytek, který tu byl z doby, kdy jsem já maturoval. Myslím, že rekonstrukcí spolek získal krásné prostředí pro svoji velice pestrou činnost.“

Ve Spolkovně je prostorná místnost se stoly a židlemi, v níž je možné i promítat. Přiléhá k ní malá kuchyňka, nechybí sociální zařízení a skládek pro úklidové a jiné prostředky. Hyalit Spolkovnu postupně zabydluje, ale s vědomím, že místnost není určena pouze pro ně. „Pro jeden spolek by tato místnost byla málo využitá,“ uznala předsedkyně Hyalitu Milena Sobolová. „V Kaplici jsou i jiné spolky, když budou chtít, budou tady s námi. Přibudou tu ještě zamykací skříňky, protože třeba my máme svůj počítač, ten projektor je majetek města. Důležité věci budeme mít pod zámkem. A v tom ostatním věřím, že se porovnáme.“

V Kaplici působí totiž čtyři spolky seniorů. „Máme tu klub důchodců, ten má sídlo u parku dole v bývalých jeslích,“ vyjmenoval starosta Kaplice Pavel Talíř. „Hyalit, jehož členové začínali jako univerzita třetího věku. Pak klub aktivních seniorů a klub turistů, v němž jsou převážně také senioři. Tyto spolky mají různé zaměření a jsou nejaktivnější.“

Nová Spolkovna byla hotova už na podzim, ale jejímu oficiálnímu otevření bránila proticovidová opatření. Ženy z Hyalitu ale nezahálely. „Setkávaly jsme se tu, když jsme to uvnitř připravovaly,“ řekla Milena Sobolová. „To jsme sem donesly květiny a chodily je zalévat. Díky tomu jsme ale objevily a mohly s panem místostarostou doladit některé závady.“ Spolek Hyalit má 33 členů. Scházel se různě. „V knihovně, v Arše, v zušce, všechno to mělo své úskalí,“ vysvětlila Milena Sobolová. „Nám nejde jenom o to přijít, poslechnout si přednášku, a běžet domů. My jsme si v první řadě popovídali a poseděli při kávě, někdo vždy přinesl něco dobrého na zub. Až poté jsme si poslechli přednášku. Vždyť jinak bychom se ani neseznámili. A k tomu nám tato místnost chyběla.“

Co to stálo



Rekonstrukce budovy včetně fasády, nových rozvodů a topení vyšla město na zhruba 700 000 korun.

„A ještě upravíme panelové parkoviště před ní,“ doplnil starosta. „Část parkoviště za rohem budovy školy už jsme udělali při přestavbě sousedního kulturního domu, protože nám tam chyběla parkovací místa. Musíme ale upravit celý dvůr školy, což znamená, že budeme muset nově udělat i sítě pod panely.“