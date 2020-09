Tělocvična ve velešínské základní škole je od minulého týdne pro sportovce z řad veřejnosti uzavřena.

Důvodem je obava a obrana proti šíření koronaviru. „Bylo by komplikované zajistit náležitý úklid a dezinfekci,“ vysvětluje ředitel školy Luděk Kopřiva.. „Nemůžeme tam mít speciální sílu, která by odpoledne tělocvičnu, nářadí i šatny průběžně uklízela. To se nepříjemně dotýká například oddílu taekwon-do či Asociace sportu pro všechny.

„Nezbývá nám nic jiného než cvičit venku,“ říká Milan Prokeš, předseda oddílu Taekwon-do Velešín, který letos oslavil výročí 30 let. „Naštěstí máme pořád ještě k dispozici tělocvičnu Jihostroje, tam se ale všichni nevejdeme. Ani rodičům se nelíbí představa, že by jejich děti měly přestat sportovat.“

„K tréninku se teď sejdeme za kinem. Základní škola nám nabídla k využití školní hřiště, tak pak budeme chodit tam. Co budeme ale dělat dál, zatím nevím,“ říká Milan Prokeš. Pro žáky velešínská škola i tělocvična fungují normálně.

Jiné školy se omezit vstup veřejnosti do tělocvičen nechystají. „Zatím o tom neuvažujeme,“ přitakal ředitel Základní školy Školní v Kaplici Petr Pavel. „Po výuce vše v tělocvičně včetně klik vydezinfikuje paní uklízečka. Pak tělocvičnu využívá veřejnost, takže ji vždy hned ráno paní uklízečka dezinfikuje znovu. Má sice hodně práce, ale nemůžeme veřejnost vyřadit ze sportování,“ míní Petr Pavel.

Stejně tak neuzavírá tělocvičny pro veřejnost ani Základní škola Vyšší Brod. „Uvidíme, jak se to bude vyvíjet,“ říká ředitelka školy Vanda Kotálová. „Malou tělocvičnu pronajímáme jednomu oddílu, velkou třem. Většinou jsou to dospěláci, co si jdou zacvičit, tam by až takový problém nebyl jejich cvičení zrušit. Ale jeden z oddílů je stolní tenis, který soutěží na celostátní úrovni a potřebuje intenzivně trénovat, to by nešlo.“

V základních školách na druhém stupni si teď žáci zvykají na celodenní nošení roušek. „Se zvykáním na roušky je to horší,“ připustila Vanda Kotálová. „Učitelé proto zařazují do výuky mimořádné přestávky. Když je hezky, má vyšebrodská škola okna dokořán, ve třídách se neustále a při chladnu často větrá. Proto mají žáci povoleno mít s sebou ve třídě bundy.“