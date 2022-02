„Slavnostním vyhlášením chceme vyzdvihnout úspěchy a píli také okresních sportovců,“ uvedl František Vavroch, předseda ČUS Praha, který ocenění předával. „Je skvělé, že se sportu věnují a čeho dosahují.“

„Já jsem úplně nadšený, že sport na Českokrumlovsku má pořád poměrně masovou podporu rodičů a trenérů a že jsou tu pořád ty velké sporty, které fungují, ať už je to fotbal nebo hokej, badminton, volejbal,“ řekl místostarosta Martin Hák. „A jsou tu další sporty, ze kterých mám radost, jako jsou třeba karate, taekwondo. Těší mě, že v těch oddílech trénuje relativně hodně dětí, ale vidíme i spoustu medailí na úrovni národní, evropské i světové. Takový úspěch na tak malé město, na tak malý region, mi dělá obrovskou radost. Jsem věčný optimista, mojí agendou je sport a pokud se samospráva dokáže o sportoviště starat, budovat je a udržovat je v kondici, což je velké téma nejenom letošního roku, ale i let budoucích, tak máme šanci děti zvednout z kavalců a od telefonů a dostat je na sportoviště, ať už na amatérské, nebo poloprofesionální či profesionální úrovni.“

„Sportovci Českokrumlovska měli docela slušný rok,“ zhodnotil emeritní předseda okresního sdružení ČUS Jan Vobr. „Každý rok nejde získat titul mistra světa a mistra Evropy, ale přesto tu jsou medaile z mistrovství světa a mistrovství Evropy. Na to, kolik má Český Krumlov lidí, je to skvělý výsledek. Naši sportovci jsou pořád úspěšní. Našimi sporty jsou badminton, taekwondo, karate, kanoistika. Tyto sporty budou v Krumlově úspěšné pořád, pokud bude dostatek trenérů. Jsou populární mezi mladou generací.“

SPORTOVEC ČESKOKRUMLOVSKA 2021

Desítka nejúspěšnějších sportovců:

Hana Císařová, 1978, Taekwon-do škola Velešín.

S taekwondem začala v roce 1994, je držitelkou 4. danu a 11.prosince 2021 složila zkoušky na 5.dan. Je také mezinárodním instruktorem, trenérkou 2. třídy, oddílovou kronikářkou, matkou dvou dětí a úspěšnou českou reprezentantkou. Letošní úspěchy:

Mistrovství Evropy, Řecko-Kréta, Heraklion 23.-31.10.2021 - 1. technické sestavy, veteránky - IV. Dan; 1. sportovní boj, veteránky +75 kg; 1. silové přerážení, veteránky. Nejúspěšnější veteránka mistrovství Evropy. Nejúspěšnější veteránka mistrovství ČR.

Antonín Haleš, 1992, SK Vltava kanoistika.

Na domácích vodách vybojoval Antonín Haleš v roce 2021 tři bronzové medaile. Ke dvěma bronzovým medailím ze závodů MČR singlkanoistů (klasický závod i sprint) přidal i medaili stejné hodnoty ze závodu MČR ve sprintu kategorie deblkanoistů, kterou vybojoval společně se svým oddílovým kolegou Martinem Novákem. V obou těchto kategoriích (C1 i C2) se na základě nominačních závodů také nominoval do národního družstva pro Mistrovství Světa ve sprintu na divoké vodě, které se konalo společně se šampionátem ve slalomu na sportovním vodáckém kanále v Čuňově, poblíž Bratislavy. Antonínu Halešovi se sice úplně nevydařil individuální závod na singlkanoi, kde ho chybička v kvalifikační jízdě připravila o účast ve finále. V závodě deblkanoí bylo ale vše jinak a českokrumlovská posádka Haleš-Novák si ve vyrovnaném finále vybojovala krásné šesté místo. Medailový úspěch potom na Světovém šampionátu přišel pro Antonína Haleše v závodech družstev, kde se podílel na zisku stříbrné medaile pro ČR v závodě tříčlenných družstev singlkanoistů. Antonín Haleš dal letos na Světové scéně pak o sobě výrazně vědět ještě jednou, kdy se mu vydařily závody Světového poháru ve francouzském Treignacu, kde obsadil třetí místo v závodě singlkanoistů a druhé místo v závodě deblkanoistů.

ve sprintu na divoké vodě (člen družstva), kategorie 3xC1-muži – 2. místo

(MS ve sprintu 2021, Čuňovo, Slovensko, 22.9.2021)

•MS ve sprintu na divoké vodě, kategorie C2-muži – 6. místo

(MS ve sprintu 2021, Čuňovo, Slovensko, 25.9.2021)

•Závod Světového poháru ve sprintu na divoké vodě, kategorie C1-muži – 3. místo

(SP ve sjezdu a sprintu 2021, Treignac, Francie, 2.10.2021)

•Závod Světového poháru ve sprintu na divoké vodě, kategorie C2-muži – 2. místo

(SP ve sjezdu a sprintu 2021, Treignac, Francie, 2.10.2021)

•MČR ve sjezdu na divoké vodě, klasický závod kategorie C1-muži – 3.místo

(MČR ve sjezdu 2021, Lipno nad Vltavou, 29.8.2021)

•MČR ve sprintu na divoké vodě, sprint kategorie C1-muži – 3.místo

(MČR ve sprintu 2021, České Vrbné, 5.9.2021)

•MČR ve sprintu na divoké vodě, sprint kategorie C2-muži – 3.místo

(MČR ve sprintu 2021, České Vrbné, 5.9.2021

Jaromír Janáček a Tomáš Švejda, 1995, 2002, SK Badminton ČK.

Mirkovo hlavní disciplínou je čtyřhra s parťákem Tomášem Švejdou. V září tohoto roku Mirek vybojoval stříbrnou medaili ve čtyřhře na Mistrovství ČR s Pavlem Maňáskem, který kvůli nemoci na poslední chvíli nahradil Tomáše Švejdu. Protože se kvůli pandemii pomalu rozjíždí a některé turnaje jsou nejisté, je světový žebříček částečně zmražený. Mirkovi s Tomášem tedy aktuálně patří 91. místo ve světovém žebříčku (16.11.2021) a je nejvýše postavená česká dvojice ve čtyřhře mužů. Letos se zúčastnili odloženého mistrovství Evropy v ukrajinském Kyjevě, kde skončili na 17. místě. V prosinci se ještě zúčastní Mistrovství světa ve španělské Huelvě, kam se kvalifikovali jako jediní čeští zástupci. V září a říjnu se jim povedlo uhrát 5. místo na IS Polska, FS Řecka a Bulharska, což je letos zatím jejich nejlepší umístění.

Tomáš Švejda je devatenáctiletý badmintonista a student Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích. Je hráčem Sportovního klubu Badminton Český Krumlov a členem reprezentačního družstva dospělých. Tomáš je oporou extraligového družstva SKB Český Krumlov, které se v sezóně před začátkem pandemie umístilo na 8. místě nejvyšší české badmintonové soutěže (pozn. soutěž se kvůli pandemii nedohrála a v sezóně 2020/2021 se nehrála).

MČR dospělých v roce 2021 z důvodu nemoci nehrál

1. místo ve čtyřhře na MČR dospělých Jaromírem Janáčkem (únor 2020, Plzeň)

Na MČR 2020 byl Tomáš vyhlášený juniorem ČR za rok 2019.

Oba:

Aktuální světový žebříček kategorie dospělých (16. 11. 2021) – 91. místo ve čtyřhře

Aktuální český žebříček kategorie dospělých (18. 11. 2021) – 1. místo ve čtyřhře

Tereza Kratochvílová, 2003, SK Vltava ČK kanoistika.

Tereza se věnuje kanoistice na divokých vodách se zaměřením především na sjezd na divoké vodě. Úspěšně závodí v individuálních závodech na kajaku, ale její dominantní kategorií je ženská singlkanoe. V roce 2021 Tereza ve svém posledním juniorském roce nastoupila do bojů Evropského šampionátu už jako jedna z favoritek, byť v mezidobí prošla určitými zdravotními komplikacemi. Nicméně ještě před evropským šampionátem Tereza dokázala vybojovat stříbrnou medaili z MČR juniorů ve sprintu a k tomu přidat bronzovou medaili z MČR juniorů v klasickém sjezdu. V seniorské kategorii pak dopomohla oddílovému družstvu k zisku dvou stříbrných medailí ze závodů MČR družstev – v klasickém sjezdu a také ve sprintu.

Václav Novák, 1991, FK Slavoj fotbal.

Odchovanec FK, kapitán a tahoun A mužstva KP, v prosinci oslaví „třicítku“.

Matyáš Puffr, 2009, SK Badminton.

Matyáš byl v minulosti již vyhlášen talentem, je pracovitý kluk, který se stále učí nové věci a výkonnostně posouvá. Aktuálně končí v kategorii mladších žáků (U13) a z nedávného MČR si přivezl zlatou medaili ze čtyřhry a dvě bronzové ze dvouhry a smíšené čtyřhry (společně se svou spoluhráčku z klubu Vanessou Pražákovou). Ve svém ročníku patří v České republice do absolutní špičky a svými výkony a přístupem se postupně začíná prosazovat i mezi staršími. I přes své mládí se, když mu to čas dovolí, zapojuje do organizování akcí v Českém Krumlově.

Úspěchy v roce 2021:

MČR - 1. místo ve čtyřhře na mistrovství České republiky U13 (listopad 2021, Vendryně)

3. místo ve dvouhře na mistrovství České republiky U13 (listopad 2021, Vendryně)

3. místo ve smíšené čtyřhře na mistrovství České republiky U13 (listopad 2021, Vendryně)

Celostátní žebříček kategorie U13 (18. 11. 2021) – 4. místo ve dvouhře, 1. místo ve čtyřhře, 4. místo ve smíšené čtyřhře

Zdeněk Rubeš, 1977, Taekwo-do škola Velešín.

S taekwondem začal v roce 1991 v oddíle České Budějovice. Je držitelem pátého danu, mezinárodním instruktorem, národním rozhodčím, trenérem 2. třídy a také úspěšným reprezentantem. Kromě velešínského oddílu trénuje také spřátelený oddíl v Bad Leonfeldenu.

Úspěchy v roce 2021:

Mistrovství Evropy, Řecko-Kréta, Heraklion 23.-31.10.2021

1. technické sestavy,

veteráni - V. Dan

1. silové přerážení,

veteráni

1. technické sestavy veteráni, tým

2. sportovní boj,

veteráni -90 kg

2. silové přerážení,

veteráni, tým

2. sportovní boj,

veteráni, tým

David Růžička, 1992, FK Slavoj ČK, fotbal.

FK Slavoj ČK útočník „A“ mužstva druhý nejlepší střelec Krajského přeboru uplynulé sezony a po podzimní části 2021-2022 vedoucí střelec soutěže.

Dominik Sluka, 1999, Taekwo-do škola Velešín.

Nejmladší z čtveřice reprezentantů taekwon-do Velešín, držitel 3.danu. S taekwondem začal v roce 2006 a za jeho bohatou závodní kariéru získal již několikrát titul mistra republiky a je úspěšných seniorským reprezentantem. Zároveň je i národním rozhodčím.

Úspěchy v roce 2021:

Mistrovství Evropy, Řecko-Kréta, Heraklion 23.-31.10.2021.

2. technické sestavy senioři, tým

2. speciální přerážecí techniky senioři, tým

Mistrovství České republiky, Nymburk 19.-21.11.2021

1. sportovní boj,

senioři - 64 kg

3. technické sestavy,

senioři III. Dan

Samuel Vejnar a Adam Ondřich, 2005 a 2004, SK Vltava kanoistika.

Věnují se kanoistice na divokých vodách se zaměřením především na sjezd na divoké vodě. Oba dva dosáhli v letošním roce výtečných výsledků ve svých sólových disciplínách (singlkajak a singlkanoe), nejvýraznější úspěchy ale získali společně v kategorii deblkanoistů. Již v roce 2020 začali o sobě tito krumlovští mladíci dávat výkonnostně „vědět“, ale jelikož v tomto roce v podstatě žádné velké závody neproběhly, tak se sportovní výsledky dostavily až v roce 2021. První větší medaili vybojovali krumlovští mladíci v červnu roku 2021, byla bronzová a byla udělena za třetí místo z Mistrovství ČR juniorů ve sjezdu. Bronzový lesk měla i jejich další červnová medaile, kdy se tato dvojice podílela na krumlovské medaili z MČR družstev ve sjezdu. Hochům se dařilo také v ostatních jarních nominačních závodech a vyjeli si účastnické místo pro juniorský evropský šampionát. Mistrovství Evropy juniorů ve sjezdu, které se konalo na konci měsíce srpna ve slovinském Solkanu, nakonec přineslo českokrumlovské dvojici doposud největší sportovní úspěchy. V první části šampionátu, kdy se závodilo v klasickém sjezdu, dosáhli na vynikající čtvrté místo v individuálním závodě. Ještě větší radost ale přišla ve druhé části šampionátu, kdy se závodilo ve sprintu. Českokrumlovská dvojice Vejnar-Ondřich zaskočila všechny, včetně asi i trenérů a překvapivě vybojovala juniorský titul Mistrů Evropy ve sprintu deblkanoí. Jako vítězná posádka se pak hoši samozřejmě nominovali do závodu národních družstev. Česká výprava v něm potvrdila dominanci v této lodní kategorii a trojice českých deblkajaků přesvědčivě v závodě zvítězila. Samuel Vejnar a Adam Ondřich si tak po závodě pověsili na krk druhý titul mistrů Evropy, tentokrát ze závodu družstev.

SPORTOVNÍ TALENT ČESKOKRUMLOVSKA 2021

Martin Koupal, 2012, SKK CK karate.

Mladý závodník nar. 18.2.2012, karate začal trénovat v září 2017, je již mistrem republiky v kata týmech. Tento rok 2021 po náročném kovidovém období, kdy se uškrtil sport, zavřeli sportoviště, nemohli se lidé shlukovat, Martin a ostatní kamarádi z klubu dále individuálně na sobě pracovali. Po rozvolnění sportu, Martin na Národním poháru (nominační turnaj na MČR) vyhrál nejvíce možné, co lze a to 3 zlaté medaile s kata, kumite a kata týmu. Hned druhý týden po letních prázdninách na velkém mezinárodním turnaji v Budapešti dokázal, že si může rovnat síly i se silnou mezinárodní konkurencí, kde opět v kumite vyhrál ZLATOU a v kata STŘÍBRNOU medaili. Martínek karate miluje a celá jeho úžasná rodina ho maximálně podporuje.

Radek Ryneš, 2003, FK Slavoj ČK , fotbal.

Odchovanec krumlovského Slavoje, kapitán a hráč družstva starších dorostenců v krajském přeboru - pravidelně již druhým rokem nastupuje v „ A“ mužstvu dospělých.

Sofie Romofová, 2010, rodinná stáj Coyot Black.

V 11 letech složila zzvj a přešla předčasně na velké koně. Jelikož má svoji klisnu, která je velmi složitá, teprve krátce, nestihli vše, co chtěli. Přesto se spolu zúčastnili mnoha závodů a našli si k sobě cestu. Ve svých teprve 11 letech se účastní soutěží, kde soupeří s daleko zkušenějšími a staršími jezdci. Mnohdy to snadné opravdu není. Příští rok bude plnit kvalifikaci na MČR parkur a všestrannost.

Úspěchy v roce 2021:

Plzeň zz-2.misto, Jihlava zz-1.místo, Derby Jihlava 6 místo, cunkov u Tábora ZM - 2.místo, Z,cunkov u Tábora 9 místo. Mažice - ZM 3. místo, Mažice Zz 4. místo, memoriál Miloslava Perníčka 4. místo ZM, Krepice Zz-1. místo, Krepice ZM-2. místo, Krepice slalom 3. místo. Planá ZM 8. místo, drezura z1 6. místo. Zk Přeštěnice 10. místo.

Viktorie Shrbená, 2010, Karate Panthers ČK.

Viktorie Shrbena je mistr České republiky, vítězka národního poháru. Vybojovala na mistrovství světa karate shotokan v Istanbulu Turecko 1. místo v kategorii kumite shodu sanbon 10-11 let a 1. místo kumite ippon 10-11 let. Stala se dvojnásobnou mistryní světa. Dále 2. místo kumite 10-11 let - 42kg MČR karate.

Jana Vávrová, 2008, VSK ČK volejbal.

Jana je odchovankyní českokrumlovského volejbalu, jejími prvními trenérkami byly Lenka Vávrová (maminka) s Lenkou Fialovou a Lindou Bobrovou. Jana je členkou družstva KCM dívek Jč. kraje a především pak reprezentačního družstva ČR ročníku 2008-2009. V současné sezóně Jana v rámci výkonnostního růstu trénuje a hraje soutěže s družstvem kadetek VSK, kde jsou jejími trenéry manželé Bédiovi.

SPORTOVNÍ KOLEKTIV ČESKOKRUMLOVSKA 2021

FK SLAVOJ ČK.

Úspěšný kolektiv fotbalistů reprezentující Český Krumlov a vítěz základní části KP mužů v sezoně 2018/2019, druhé místo v sezoně 2020-2021 a po podzimu 2021-2022 vedoucí celek krajského přeboru mužů.

SPORTOVNÍ RYTÍŘ ČESKOKRUMLOVSKA 2021

Tomáš Šafránek, 1931 (90 let), lední hokej. Je bývalý hráč, funkcionář a trenér.

Stále aktivní trenér přípravky. Narodil se 7.11.1931 v malé vesničce Slavče pod horou Kluk u Křemže. Hokej mu učaroval, když se byl v roce 1944/45 podíval na zápas mužů Křemže-České Budějovice. Bruslit začal doma ve Slavči na rybníce. V roce 1946 se s rodinou přestěhoval do Českého Krumlova. Zde chodil bruslit na rybník Ledový, kde bylo hokejové hřiště s mantinely. V té době nebyl mládežnický hokej nikým organizačně zajišťován. Od roku 1948 se hrál okresní přebor dospělých a tam již byl zařazován. Po vojně v roce 1954 se vrátil do Českého Krumlova, kde hrál hokej střídavě okres-kraj až do roku 1972/73. V roce 1975 byla vybudována umělá ledová plocha. Tady postupně začal trénovat žáky. Mladší hráli okresní přebor, starší hráli okres, krajský přebor II a pak postup do kraje I. Pan Šafránek vedl první hokejové krůčky i Marianu Jelínkovi, současnému hokejovému a mentálnímu trenérovi. V roce 1952 byl také jedním ze zakladatelů oddílu vodáků V Českém Krumlově – současný klub SK Vltava.

TRENÉR A SPORTOVNÍ ORGANIZÁTOR 2021

Lenka Vávrová, 1984, trenérka mladších žákyň VSK volejbal.

Českokrumlovská rodačka i odchovankyně českokrumlovského volejbalu si v žákovské kategorii zahrála nejvyšší republikovou soutěž Mistrovství ČR. Po přechodu do dorostenecké kategorie však byla ze zdravotních důvodů na dlouhou dobu vyřazena z tréninkového procesu a k soutěžnímu volejbalu se vrátila až po splnění mateřských povinností – nejprve jako hráčka a později jako trenérka minivolejbalu. Lenka se v posledních pěti letech věnuje kategorii mladších žákyň, kde v roce 2020 postoupila se svým družstvem na Mistrovství ČR (9.místo). Lenka kromě trenérské práce je jednou s hlavních organizátorek turnajů barevného minivolejbalu v Jihočeském kraji.

Ing. Stanislav Kysela, 1961, fotbal FC Velešín.

Narozen 31.3.1961, od roku 1968 členem fotbalového oddílu Spartak Velešín, později Jihostroj Velešín a v současné době FC Velešín. S výjimkou jednoho roku povinné vojenské služby ve fotbalovém oddíle VTJ Dětřichov, je Stanislav Kysela velešínský srdcař, který nikdy nepřestoupil do jiného oddílu, i když nabídky měl.

Začínal v žáčcích pod vedením svého otce jako trenéra, přes dorostenecký věk. V mančaftu dospělých začal sbírat první kroky v tehdejším okresním přeboru pod vedením trenéra Kožanta se kterým postoupil do 1.A třídy. Později pod vedením trenéra Milana Prokeše se tým dostal až do krajského přeboru a Standa byl jeho stabilním členem. Prožil tak zlatou éru velešínské kopané mezi krajskou smetánkou až do roku 1990, kdy Velešín bohužel sestoupil do 1.A třídy.

Sestup velešínských fotbalistů pokračoval a zastavil se až v tehdejším okresním přeboru. I v této soutěži pomáhal Standa svými výkony dostat velešínský fotbal tam, kam patří a vše toto podtrhl v roce 1996, kdy se stal králem střelců okresu Český Krumlov. Ve svých 35 letech. Velešín se pak postupně propracoval zpět do 1.A třídy a ke své hráčské aktivitě začal Stanislav v roce 1999 s trénováním přípravky, dále pak dorostu a mužstva dospělých. Tam se pak začal potkávat s těmi, které vychovával, jako žáčky. Jako hrající trenér ještě nastoupil ve svých 52letech (rok 2013) v 1.A třídě, k mistrovskému zápasu ve Vimperku. Trenérské žezlo drží ve Velešíně dodnes. Ing. Stanislav Kysela vytrval s týmem dospělých v časech dobrých i zlých a je vzácným příkladem klubové věrnosti a oddanosti.

Ing. Milan Prokeš, 1961, Taekwon-do škola Velešín.

• trénér II. třídy od roku 2007

• Mezinárodní instruktor od roku 2009

• člen zkušební komise Českého svazu Taekwon-do ITF

• Zakladatel Taekwon-do školy Velešín ITF - 8.12.1990 (vloni oslavila škola 30 let). Školou za leta působení prošlo bezmála 900 členů a působí v sedmi obcích: Velešín, Kaplice, Besednice, Český Krumlov, Kamenný Újezd, Chvalšiny + jedna pobočka v Rakousku v Bad Leonfeldenu. Celkem 11 aktivních trenérů, 27 černých pásků - 1.DAN - 13x, 2.DAN - 2x, 3. DAN - 8x, 4.DAN - 2x, 5. DAN - 2x .

• Milan Prokeš 11. dubna 2021 složil zkoušky 7.DAN a získal titul Mistr Taekwon-do. Úspěšnýy úspěšný závodní rok 2012: Mistrovství Evropy: 3 zlaté: 1. technické sestavy, veteráni gold, 1. sportovní boj do 80kg, veteráni gold, silové přerážení, veteráni gold. Mistrovství světa: 2 zlaté: 1. technické sestavy, veteráni gold, 1. sportovní boj do 80kg, veteráni gold

ZASLOUŽILÝ TĚLOVÝCHOVNÝ PRACOVNÍK 2021

František Kroiher, 1956, fotbal.

František Kroiher začal s fotbalem v Holubově v 11 letech, kde hrával pravého záložníka a pravého obránce za žáky v TJ Artypa Holubov. Od 18 let začal na stejných pozicích hrát za muže. V 25 letech se z něj stal funkcionář v místním klubu a postupně se dostal na okres a do kraje. Po ukončení své fotbalové kariéry začal trénovat děti, dorost a potom i muže. V současné době se stará o údržbu hřiště. Do roku 2013 byl předsedou disciplinární komise OFS Český Krumlov. Do roku 2021 byl předsedou disciplinární komise Krajského fotbalového svazu. V současné době je členem disciplinární komise KFS České Budějovice.

František Hájek, 1951, fotbal.

Celoživotní činnost ve fotbalovém hnutí, nejprve coby hráč a později jako trenér. Po skončení aktivní hráčské kariéry přešel plynule na dráhu trenérskou, je držitelem trenérské licence A. Jako trenér začínal u žáků Spartaku Kaplice, postupně prošel všemi věkovými kategoriemi a jeho trenérským vrcholem bylo působení u A týmu mužů ve fotbalové divizi. Po letech se opět vrátil k nejmladším žáčkům, aby zde předával své mnohaleté zkušenosti. V současné době je hlavním trenérem žákovských výběrů Spartaku Kaplice v krajském přeboru.

Zdeněk Šváb, 1951, fotbal.

Od roku 1960 hrál fotbal postupně ve všech kategoriích a od svých 17 let byl zařazován i do mužstva dospělých. Jeho druhým oblíbeným sportem byl basketbal. V roce 1981, kdy měl vleklé potíže s Achillovou patou začala jeho trenérská kariéra. Začal si zvyšovat trenérskou kvalifikaci až do úrovně licence UEFA „A“.Až do dnešních dnů spolu s VV FK Slavoj vytvořili fungující spolek. Což je patrné i ze seznamu oceněných hráčů kolektivu.

Vladimír Mikeš, 1951, tenis.

ZVLÁŠTNÍ KATEGORIE:

Cena Karla Vosiky Za mimořádný sportovní počin 2021

Oldřich Záhoř. Trenér VSK Český Krumlov.

Kromě toho, že je sportovním ředitelem VSK Český Krumlov, trenérem družstva juniorů startujícím v 1.lize juniorů a trenérem minivolejbalu, je zároveň nejžádanějším lektorem ČVS v kategorii minivolejbalu. V červnu 2021 vydal ČVS knihu Základní škola volejbalu. Oldřich Záhoř byl členem nejužšího autorského kolektivu a svými trenérskými příběhy významně přispěl k obsahu této metodické knihy pro trenéry a rodiče hráčů volejbalu.

ZDRAVOTNĚ hendikepovaní SPORTOVCI 2021

Denis Pražák, 2007, SK Badminton – trpí sluchovou vadou.

Nejlepší výsledky :

1. Místo ve dvouhře a čtyřhře na MČR neslyšících-listopad 2021

2. Místo ve smíšené čtyřhře na MČR neslyšících (listopad 2021)

Aktuálně kategorie U15 – 58.místo ve dvouhře, 77.místo ve čtyřhře, 48.místo ve smíšené čtyřhře

Vanessa Pražáková, 2009, SK Badminton – trpí sluchovou vadou

Nejlepší výsledky:

3. místo v dvouhře a smíšené čtyřhře na MČR U13 (listopad 2021)¨

9. místo ve dvouhře na MČR U13 (listopad 2021)

I přes svůj hendikep trénuje ve skupině plně zdravých děí a lice dobře si vede i na turnajích. Mezi slyšícími patří dokonce ve své kategorii k širší národní špičce. Rozhodla se dát přednost MČR před MČR neslyšících a vybojovala v párových disciplínách bronzové medaile. Aktuálně U13 – 20.místo ve dvouhře, 5.místo ve čtyřhře, 5.místo ve smíšené čtyřhče. Současně s badmintonem hraje a trénuje volejbal ve VSK Český Krumlov