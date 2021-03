Jak potvrdil policejní mluvčí Miroslav Doubek, mezi vyhledávané lokace tzv. sprejerů patří především železniční stanice Tábor a Veselí nad Lužnicí, kde jsou soupravy odstavené na volně přístupných kolejích. „Naposledy vandal poničil nápisy různých barev historický osobní železniční vůz značky Palm z roku 1960 ve Veselí nad Lužnicí,“ popsal případ ze začátku března, při kterém vznikla škoda 35 tisíc.

Sprejování se opakuje

V prosinci ve stejné stanici sprejeři pomalovali hned soupravu tří historických železničních vozů a způsobili škodu ve výši 112 500 korun. Nejde vskutku o ojedinělé případy ani na táborské zastávce. Policie se snaží činit i preventivní opatření. „Při besedách na školách informujeme, vysvětlujeme a varujeme před postihem. Apelujeme na vlastníky, že si mají zabezpečit a kontrolovat svůj majetek a na svědky, že mají důvodné informace předávat policistům cestou linky 158 nebo osobně na služebnách,“ shrnul Doubek.

Sprejerské útoky na železničních vozech na Táborsku:

* Veselí nad Lužnicí od 28. února do 2. března 2021

* Tábor začátek února 2021

* Veselí nad Lužnicí od 6. do 10. prosince 2020

* Tábor od 9. do 12. října 2020

* Tábor od 28. do 31. srpna 2020

* Veselí nad Lužnicí 27. listopadu 2019

* Veselí nad Lužnicí 3. září 2019

* Tábor od 1. do 3. února 2019

Sprejer či sprejeři se tímto jednání podle Doubka dopouští přečinu poškození cizí věci. "Trestní zákoník za tuto nelegální činnost stanoví trest odnětí svobody na dobu až jednoho roku,“ podotýká Doubek.

Sprejeři si vytipují vagony na odstavných kolejích a ke svému činu vyráží pod rouškou noci. Nezvaní umělci si vybírají k útoku často víkendy, kdy mají jistotu, že se v depu nevyskytují zaměstnanci drah.

Dráhy mají anti-graffiti tým

Mezi poškozený majetek patří i protihlukové stěny či budovy v majetku Českých drah (ČD). Podle mluvčí společnosti Gabriely Novotné se i ČD v posledních letech snaží takovým činům předcházet. „Na snížení škod pracuje tzv. anti-graffiti tým, který tvoří naši zaměstnanci a pracovníci bezpečnostní agentury,“ řekla mluvčí drah.

V Jihočeském kraji podle ní díky tomuto speciálnímu týmu došlo v loňském roce k poklesu případů o zhruba 12 procent oproti roku 2019.

„V rámci kultury cestování je za graffiti považováno poškození sprejem, nápisy fixy a podobně,“ upřesnila Novotná. Náklady na odstranění se pohybují dle rozsahu a poškození laku v řádech desítek tisíc korun. „Navíc při opakovaném odstraňování maleb dochází k poškození laku vozidel, což výrazně navyšuje náklady na údržbu,“ sdělila s tím, že v rámci kraje provádějí „čištění“ vlaků střediska v Táboře a Českých Budějovicích, které disponují potřebným zázemím.

Odstranění jde na vrub ČD, pokud je viník dopaden, vymáhají škodu u něj. „Finance, které nás likvidace graffiti stojí, bychom přitom mohli investovat například do modernizace vozidel či rozvoje služeb pro cestující,“ míní Gabriela Novotná.