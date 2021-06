Spoustu práce zastanou dva drony, které už skupina má, uvažuje dokonce o koupi třetího, aby se dalo prolétat co nejvíc luk. "Spousta lidí se připojila do naší facebookové skupiny, ale aktivně nás funguje jen asi třicet," posteskla si Pavla Benettová, koordinátorka skupiny Vyhánění srnčat - senoseč, Krumlovsko, Budějovicko a Kaplicko ze spolku Stop sečení srnčat! "Jsme napojeni třeba na tři honitby, kde se seče sto hektarů za den, drony dají šedesát, ale lidi už těch zbylých čtyřicet nedají, protože nás je málo."

Například ve čtvrtek dronisti stačili ráno prolétat asi třicetihektarovou plochu a našli a vyhnali tři běhací srnčata. "Bohužel zemědělci jeli dál i na nezkontrolované plochy a nechtějte znát výsledek… Oni za to ale nemohou, v této honitbě jsou to myslivci, kdo ochranu zvěře neřeší. Tady nás každoročně volají ku pomoci zemědělci."

Pomůžou i peníze: Kdo by rád přispěl finančně, třeba na další dron s termovizí, může: na transparentní účet u Fio banky 2701873436/2010. Dron s baterií, pojištěním a tabletem vyjde zhruba na sto tisíc korun. I díky pomoci veřejnosti už skupina získala peníze na první dva drony s termovizí a nabízí pomoc zdarma myslivcům i zemědělcům do jetelových porostů.

V pátek byla situace veselejší. Brzy ráno parta nadšenců prolétala dvěma drony obrovskou plochu, vyhnala vzrostlá srnčata a dvě menší uložila do krabic. Srnčata byla později vypuštěná na bezpečné místo. A spousta "starých" i nových skvělých dobrovolníků přijelo pomoci myslivcům do Branišovic a do Stropnice.

"Myslivci naštěstí ošetřili večer předtím plochy umístěním plašičů, přesto dobrovolníci vyhnali nějakou dospělou zvěř a dvě srnčata. Děkujeme všem za včerejší rychlou reakci a velikou pomoc, všichni jste viděli, že v mnoha lidech se mnohem lépe prochází a čas se zkracuje. A myslivci chtějí podpořit náš náš spolek příspěvkem na dron!" radovala se Pavla Benettová ze skupiny Vyhánění srnčat. "Děkujeme za účast a moc prosíme další členy o aktivní účast, aspoň jednou. Opravdu to moc pomůže!"