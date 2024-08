Srpnovou okupaci Československa vojsky Varšavské smlouvy mají mnozí Krumlováci i lidé z celého okresu ještě v živé paměti. A těm, co ji nezažili nebo byli příliš malí na to, aby si ji pamatovali, Deník přináší jedinečné původní svědectví o tehdejších událostech: tak, jak je zapsal jejich přímý pozorovatel a účastník.

Okupační vojska přijela toho dne k večeru-večer. Soudě podle zpráv rozhlasu Č. Budějovice, kolona tanková přijela od Tábora k Č. Budějovicům, a tato kolona nevjela do města - podle jedné zprávy rozhlasu projela kolem Motoru /podniku/. Motor je na Lidické třídě, tedy tato kolona jela do Č. Krumlova nebo Kaplice. Toto je ovšem jen dohad podle zpráv rozhlasu-studia Č. Budějovice a podle časového sledu událostí – poměrně brzy od zprávy o průjezdu kolem motoru v Č. Budějovicích dorazili na kraj Č. Krumlova – viz o 22.8. – debata na náměstí – viz níže.

Průjezd po objížďkové silnici směrem k Větřní: popsáno, jak jsem viděl, počty vozidel zjištěny dotazem od lidí, jejichž děti z Rožmberské silnice vozidla počítaly: slyším 21. 8. ve 20.40 hluk tanků, přibližují se - nepochybně očekávané okupační tanky. Spěchám ke svobodárně na schody k silnici (vedle svobodárny – čp. Horní Brána 108). Zatím již projely a slyšet jen hluk někde od silnice na Větřní – jsou již někde za ONV. Podle dotazu pozdějšího zjistil jsem, že chlapci napočítali, že v této první části kolony jelo celkem sedm tanků a tři Gazy, jako první vozidlo vůbec jel jeden z těchto tří GazŮ. Mezi těmito tanky prý jeden měl, dvě hlavně – totéž se dovídám druhý den ráno na náměstí. (Pozn. zapisovatele: jde nikoli o tank, ale protiletadlový dvojkanon středorážní na tankovém podvozku, známý již z dřívějších let z přehlídek na Rudém náměstí.) Celkem tedy první část kolony: 3 Gazy a 7 tanků (mezi nimi jako tank počítán i protiletadlový dvojkanon na tankovém podvozku.)

close info Zdroj: Se svolením Státního okresního archivu Český Krumlov zoom_in Srpnové události roku 1968 v Českém Krumlově zaznamenané v městské kronice.

Tuto první část kolony jsem tedy neviděl, jen slyšel. Zatím po schodech vedle svobodárny i z druhé strany od školy na Tavírně k objížďkové silnici přicházejí další. Stojí někteří poměrně blízko u silnice, těsně u vozovky – i při průjezdu tanků potom také. Štěstí, že žádný tank zde v ohybu silnice ze své jízdní dráhy nevybočil ke kraji silnice, takže se nic nestalo. Někteří sice říkají, nechoďte tak blízko, schovejte se (ženské hlasy); jeden muž asi 45–50 let: „to je jedno, jestli nás zabijou teď nebo potom“ (Š….ek). Někteří stojí až u silnice, jiní se schovávají na schodech ve stínu.

22.05 přijíždějí další tanky, nepočítám je, projíždéjf poměrně rychle – obvyklou pochodovou rychlostí, jakou jezdí i naši tankisté po silnicích. Poklopy uzavřené. Podle pozdějšího dotazu, napočítali na Rožmberské silnici stojící těchto tanků čtyřiadvacet (24). Tanky před mostem přes Vltavu – k Plešivci-ONV – zpomalují, jedou dál a hluk se ztrácí na silnici k Větřní.

Asi 22.30 projíždí jeden tank samotný (opozdil se?). Za malou chvíli potom – krátce po 22.30 blíží se kolona světel (SN). Projíždějí: dva pancéřované vozy menší-velitelské (obojživelné?) (později takové se objevily na náměstí), dále pak nákladní vozidla hospodářská, některá s přívěsy, obvykle zaplachtovaná, některá nákl. auta mají menší přívěsy (snad polní kuchyně?) a mezi mezi vozidly této kolony jeden motocykl s lodičkou („sajdkárou“). Vozidel této kolony bylo asi patnáct, nanejvýš jich mohlo být 20. (Přesný počet jsem pak dodatečně nezjistil.)

22.40 hod. jede další kolona: první jeden tank, na něm osádka nahoře – výsadek (nebo to byl obrněný transportér? Dále jede nákladní auto, zase jeden tank pak 4–5 aut nákladních, některé s vleky, mezi nimi jedno auto skříňové (tzv. štábák).

Asi před 23.30 ve směru od Větřní přijíždí hlídkový vůz VB, rozmlouvají s někým u silnice stojícím a pak pokračují v jízdě po objížďce. Z rozmluvy jsem vyrozuměl jen to, že tanky stojí někde na silnici k Větřní (pokud jsem dobře slyšel).

Pokračování zítra.

