Šumava – Hrozila mu smrt. Ale za jeho záchranu bojovaly tisíce lidí, a tak se ho nakonec podařilo zachránit. Dnes se má výborně, starají se o něj lidé prezidenta republiky. O kom je řeč? No přece o nejslavnějším českém paroháči letošního roku, jelenovi Standovi ze Šumavy.

Převoz jelena Standy ze Šumavy do Lán. | Foto: Štěpán Rosenkranz

Standa byl jedním z jelenů, na které se jezdili dívat lidé do návštěvnického centra Národního parku Šumava na Kvildě. Letos v únoru ale zvíře, které ztratilo plachost natolik, že se nechávalo od lidí hladit, napadlo návštěvníka, jenž byl v jelenáriu s těhotnou manželkou a dětmi.

Národnímu parku se podařilo záležitost dva týdny držet pod pokličkou, když ale událost odhalil Deník, tak na přímý dotaz park přiznal, že zvíře muže skutečně zranilo. „Jelen se k návštěvníkovi přiblížil tak, že došlo ke kontaktu a návštěvník se bránil. Jelen mu způsobil několik modřin, muž byl ošetřen a byl v domácím léčení,“ řekl tehdy Deníku mluvčí NP Šumava Jan Dvořák, podle něhož se turista pohyboval tam, kde měl, neporušil žádné nařízení.

Dvořák dodal, že jelen je natolik ochočen, že jeho jednání už je příliš nevyzpytatelné. „Musí být uloven. Až bude odstraněn z výběhu, bude výběh pro veřejnost znovu otevřen. Pak se budou řešit i další technická opatření, aby nedocházelo k osobnímu kontaktu mezi lidmi a zvířaty,“ nastínil Dvořák.

Článek Deníku se šířil sociálními sítěmi a causa zaujala média v celé republice, která se jí začala věnovat. Proti zastřelení jelena se vzedmul velký odpor. Vznikla petice, o záchranu vůdce stáda usilovaly desítky tisíc lidí z celé republiky. Angažoval se i svaz šumavských obcí a další. „Důrazně protestuji, aby bylo bezdůvodně zabito divoké zvíře jenom proto, že bylo propagátory divočiny přinuceno ke ztrátě plachosti a že v projektu za mnoho desítek miliónů korun nebylo pamatováno na bezpečnost návštěvníků tohoto centra,“ uvedl předseda Svazu šumavských obcí Petr Málek. Jednat začal například i Klub vojenské historie Gabreta, jenž našel finančního partnera a chtěl jelena koupit.

O osudu zvířete ale nakonec rozhodl ministr životního prostředí Richard Brabec, na jehož popud skončilo zvíře v prezidentské oboře v Lánech. „Je to taková symbolika, že jelen ze Šumavy bude v lánské oboře u pana prezidenta. Pan ministr to zařídil osobně,“ vysvětlila mluvčí ministerstva životního prostředí Petra Roubíčková. Právě ministerstvo životního prostředí podrželo ve funkci ředitele šumavského parku Pavla Hubeného, po jehož odvolání tehdy mnozí volali.

V březnu byl Standa převezen do Lán. Zájem o něj neopadl ani po jeho přestěhování. „Je to mediální hvězda, lidé se na něj jezdili dívat. My jsme jim ale nebyli schopni říci, kde ho uvidí, neboť se schovával,“ řekl Deníku Štěpán Stanický z Lánské obory. Dodal, že Standovi se i po tři čtvrtě roce v prezidentské oboře daří dobře. Je z něj dvanácterák, mezi ostatní jeleny se ale dosud nezačlenil, stále se drží mimo stádo. Možná to změní zima a společné pobyty u krmelce.