Chátrající nevzhledný kiosek u hlavního tahu rozhodně nedělá obci dobrou reklamu. "Osobně se mi to nelíbí a je to naše ostuda. Místo by se rozhodně mělo upravit a uklidit. Je to i vulgárně popsané, takže by se s tím mělo určitě něco dělat. Pamatuji si, že na začátku s tím měli dobrý záměr, chvíli tam fungovalo rychlé občerstvení i točená zmrzlina," vzpomněla obyvatelka Lásenice paní Helena. Pro místo se vzhledem k vulgaritám nasprejovaným na objektu vžil mezi místními a projíždějícími řidiči název "U šlemu".