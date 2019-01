Český Krumlov – Komunistický zastupitel rezignoval na post v pracovním osmičlenném týmu kvůli střetu zájmů. Překvapen byl i místostarosta Krumlova.

Českokrumlovský místostarosta Josef Hermann (KDU-­ČSL) nebyl rozhodně sám, koho při únorové a první schůzce osmičlenné pracovní skupiny jednající o auditech překvapil krok Stanislava Trnky (KSČM). Komunistický zastupitel jako nominovaný člen totiž ze skupiny vystoupil. Nahradí ho nynější člen KSČM Miroslav Máče, který byl dříve zastupitelem a poslancem za ČSSD, ale v roce 2010 byl dle jeho vlastního vyjádření ze sociální demokracie vyloučen.



Stanislav Trnka vysvětlil svůj krok takto: „Převažuje počet těch členů, kteří chtějí zastupitelstvu a občanům města předložit racionální návrh na rozsah auditu. Složení skupiny podle mého názoru přesně odpovídá politickému zadání." A dále nabídl svoji rezignaci proto, že se cítí být ve střetu zájmů: „Jako předseda dozorčí rady Služeb města Český Krumlov bych byl vždy konfrontován."



Místostarosta Josef Hermann k odstoupení Stanislava Trnky podotkl: „Překvapilo mě to. Stalo se tak údajně proto, že na jednání pracovní skupiny zaznělo něco v tom smyslu, že jako předseda dozorčí rady jedné z auditovaných firem je ve střetu zájmu. Myslím, že to byl unáhlený krok a že jeden člen znající problematiku konkrétní obchodní společnosti fakticky nemůže ovlivnit konsensuální výsledek práce osmičlenného týmu lidí."



Stanislavu Trnkovi, jenž se rozhodl v úterý 24. února rezignovat z postu nominovaného člena ve skupině, vadí také, že se k tomu stejnému kroku neodhodlal právě Josef Hermann, jelikož je bývalým ekonomem Českokrumlovského rozvojového fondu (ČKRF). A o ČKRF v auditech hlavně jde. Ale místostarostu ve skupině ostatní její členové takříkajíc podrželi. Nevylučovali však ani Stanislava Trnku. Ten odešel z vlastní vůle a s patřičným gestem být co nejvíce transparentní.



Částečně nebo více­méně chápe jeho pohnutky i předseda místní ANO Jan Novák, jenž byl navíc zvolen předsedou dané skupiny: „První jednání bylo spíše seznamovací. Materiály a výstupy se budou teprve připravovat. Osobně jsem neměl problém se střetem zájmů pana Trnky, protože je to i bývalý člen kontrolního výboru. Možná chtěl ale udělat něco, aby se jiní chytli za nos."





