Stará japonská technika ožila na klášterním dvoře

Český Krumlov – Raku, starou japonskou techniku výpalu keramiky, předvedli keramici-profesionálové návštěvníkům v sobotu na akci „Vypálené kláštery“.

„Je to moje velmi oblíbená technika,“ svěřil se Karel Dvořák, učitel krumlovské Umělecko-průmyslové školy sv. Anežky České. „U sebe v dílně na zámku v Bechyni mám dvě Raku pece, a kdykoli je možnost, pálíme, protože jednak to je moc hezká technika, druhak je výpal pece vždy vítanou příležitostí k setkání s přáteli.“



Co se ukázky této techniky na veřejnosti týká, je to věc poměrně neobvyklá. „Musíte sebou vézt pece, bomby, hořáky atd. Navíc se nedá předvádět všude, potřebujete poměrně velké volné prostranství, v úzkých uličkách to příliš nejde,“ vysvětlil Karel Dvořák. „Efektní je zejména v podvečer, kdy jsou kouřové a světelné efekty mnohem působivější než přes den.“



Do ruda rozžhavená keramika s glazurou se přímo z pece vkládá do pilin či jiného organického materiálu. „V něm dojde k redukci a keramika získá jiné barvy a kovové odlesky,“ doplnil František Hynšt, absolvent SUPŠ sv. Anežky České. (zug)