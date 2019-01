Frymburk /VIDEO/ – Někteří se v pondělí na lyže postavili poprvé v životě, ale po pár hodinách už si celá třída užívala jízdu po skvěle upravené sjezdovce na Martě.

Sedmáci z hornoplánské školy tráví celý týden ve Frymburku na lyžařském kurzu a užívají si přímo pohádkovou zimu. „Je to paráda, sněhu je spousta a podmínky jsou přímo dokonalé,“ radoval se učitel Ivo Černý. „Jezdíme sem z Plané každé ráno linkovým autobusem a v půl páté se zase vracíme domů.“



Ti, co nemají vlastí lyže, si je půjčili ve škole. „Máme i slevu na skipasy, celkově tak děti vyjde kurz na necelé dva tisíce korun, což je pěkná cena,“ vyčíslil učitel. „A skvěle se tu o nás starají, máme vlastní instruktorku a v bufetu nám připravují teplé obědy.“



Frymburští chtějí svah udržet v co nejlepším sta-vu až do března a na noc pouští děla. „Přes den nezasněžujeme, ale každou noc nám v těch mrazech vyrostou pořádné hromady, které rolby ráno rozhrnou,“ dodala Jaroslava Račáková, manažerka provozu skiparku. „A kdo má rád lyžování bez front, v týdnu si ho u nás užije dosyta.“