Staročeská pouť pod Kletí se tradičně vyvedla a po celé odpoledne lákala spoustu návštěvníků všeho věku. Pouť připravily spolek Chlumáci a městys Křemže.

Křeslo na Staročeské pouti v Chlumu, které dokáže pěkně zamotat hlavu. | Video: Deník/ Zuzana Kyselová

Pouťový zábavný program včetně staročeského jarmaku o sobotním poledni zahájila pouťová pobožnost u kapličky. Poté začali vyhrávat Jihočeští rodáci. Děti ani tentokráte nepřišly o divadlo. Příběh O zvědavém slůněti jim zahráli členové Studia dell´arte. Děti si také užily diskotéku a spolu s dospělými různé řemeslné dílny a hry. Kvečeru pak v pivním stanu nastoupila kapela The Dark Blue Elephants a od 20 hodin to rozjeli Chlapi v sobě. K mání byla rovněž spousta dobrot, jako pečené prase, bramboráky, gyros, domácí limonády a mnoho dalšího. Dobové byly i pouťové atrakce, mezi nimiž lákalo, dalo by se říci ďábelské křeslo, kde zájemci zažili pocity astronautů při výcviku.