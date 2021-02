Zdroj: DeníkV jeho čele během té doby stojí starosta rekordman – Pavel Ševčík vede obec již 30 let, vyjma jedné čtyřleté přestávky. Stejně jako jeho kolegové má za sebou nelehký covidový rok.

Přestože loni mnohé bylo jinak, obci se řada věcí a záměrů podařila?

Starosta Dolního Třebonína Pavel Ševčík.Zdroj: Deník/ Zuzana KyselováPavel Ševčík: Rozjeli jsme plánovanou přístavbu základní školy, která je v této chvíli už prakticky hotová. Je to akce za 6,6 milionu korun. Z toho 4,5 milionu korun tvoří dotace. Konkrétně jsme přistavěli jednu třídu a pergolu, nebo-li otevřenou venkovní učebnu, v níž se děti mohou v létě učit. Z toho mám velkou radost.

Dále například rekonstruujeme byty v Záluží v bývalém domě s pečovatelskou službou. Loni jsme tam zrenovovali čtyři byty, letos pokračujeme dál, dokud postupně nebude opraveno všech dvanáct bytů.

Také jsme začali rekonstruovat hasičskou klubovnu v Prostředních Svincích. Kromě klubovny je v ní také obecní knihovna. Pracují na tom dobrovolní hasiči.

Současná zima prověřila nově zakoupenou techniku. Jak se osvědčuje?

Na Vánoce jsme koupili nové auto Zebra. Je to malý nákladní automobil na údržbu komunikací. Stál asi 1 300 000 korun plus dalších 300 000 korun ta nástavba, takže pořízení nás celkem stálo kolem dvou milionů korun. Ale ten stroj je potřeba a osvědčuje se. Je rychlý, všude ujede, sype, má nastavitelnou lžíci… Naši pracovníci s ním v případě potřeby mohou rychle zasáhnout.

Není možné se nezeptat, jak to vypadá s výstavbou víceúčelové sportovní haly? Hovoří se o ní dlouhá léta, ale pořád po ní není vidu…

Znovu, už potřetí jsme ohledně haly požádali o prodloužení stavebního povolení. Je podaná žádost o dotaci. Uvidíme, jak dopadneme. Rozpočet na její stavbu je kolem padesáti milionů korun, včetně komunikace a chodníků. Pokud dotaci dostaneme, bude muset obec ještě získat úvěr. Bez dotace nemůžeme tu tolik potřebnou a vytouženou halu postavit, protože nejde jenom o náklady na její stavbu, ale následně bude třeba financovat také její provoz.

Jaké máte plány na tento rok?

Plánujeme konečně vybudovat chodník ve vsi v úseku mezi Horním a Dolním Třebonínem. Trochu problém je, že stavbu budeme muset hradit z vlastních prostředků, protože na to v našich podmínkách nejdou získat dotace. Rozhodli jsme se, že přesto ten chodník uděláme, protože přes obec často vedou velké objížďky. V současnosti architekti urychleně pracují na projektu.

Také máme přislíbenou dotaci na revitalizaci tří obecních rybníčků mezi Prostřední a Dolní Svincí. Náklad je zhruba sedm milionů korun, dotace činí devadesát procent. Je vyhlášené výběrové řízení, rybníčky by se měly začít rekonstruovat někdy v březnu dubnu. Vedle se sice staví dálnice, což to trochu komplikuje, ale oni si s tím poradí. O dotaci na rybníčky jsme se také snažili řadu let.

Uspěli jsme také s dotací – a to bude zásadní změna – na svoz biologického odpadu. Zažádali jsme si o kompostéry, dojde na ně asi uprostřed sezony. Dostaneme jich zhruba 400 a rozdělíme je podle velikosti zahrad.

Ve vedení obce jste třicet let, je ještě něco, čeho byste ve funkci starosty chtěl dosáhnout?

Postavit tu halu. A zajistit dostatek vody a kanalizace nejenom v obci, ale i v okolních osadách. To patří k základní vybavenosti obce. Hala je vzhledem k současné nové zástavbě už i nutností. Je to záležitost dost finančně náročná, ale je třeba. Snažíme se pořád jít dopředu.

A čím se bavíte ve svém volném čase?

Už asi dvacet let pěstuji bonsaje. Také se rád věnuji rybníčku vedle zahrady, ve kterém chovám pstruhy a žijí tam divoké kachny i raci. Chovám kanáry, pracuji na zahradě. Také jsem si ze zoologické zahrady pořídil pár sýčků, mám je první rok a jsem zvědavý, jestli zahnízdí. Dřív jsem se věnoval sokolnictví s Milanem Zalešem. To už je ale dost náročné na čas.