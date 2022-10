Toho se Radek Ježek, když před dvěma roky spolu s jinými občany protestoval proti výstavbě dvou bytových domů u lokality rodinných domků, jistě nenadál ani v nejfantastičtějším snu, že bude příštím starostou Kaplice. Navzdory tomu, že na počátku povolebních jednání s něčím takovým nepočítal, se to překvapivě stalo skutečností v pondělí na ustavujícím zastupitelstvu.

„Lidi v Kaplici, kteří volili nás, chtěli změnu,“ vysvětlil Deníku Radek Ježek. „V tomto ohledu měli velká očekávání a chtěli, aby starosta byl z vítězného uskupení. Takže, když jsme do toho šli, museli jsme to udělat.“

Tu podívanou si obyvatelé Kaplice nenechali ujít, sál kulturního domu zcela zaplnili. Připomínáme, že v komunálních volbách zvítězilo nové uskupení DĚTI KAPLICE v čele s Radkem Ježkem a obdrželo šest mandátů. Druhé v pořadí je KDU-ČSL se čtyřmi mandáty vedené dosavadním starostou Pavlem Talířem. Po dvou mandátech mají ODS v čele s Luďkem Keistem, KAPLICE SPOLEČNĚ s lídrem Pavlem Svobodou, OTEVŘENÁ RADNICE KAPLICE, kterou vede místostarosta Libor Lukš a SPD s lídrem Václavem Mikešem. Po jednom mandátu pak mají PRO NAŠI KAPLICI v čele s Václavem Mockem, Nestraníci, kdy se do zastupitelstva dostal Pavel Štika a JIHOČEŠI 2012 s Pavlem Janotou.

Na starostu zastupitelé navrhli jediného kandidáta – Radka Ježka. A ten byl také zvolen. „Děkuji všem voličům, partnerům a zastupitelům, že mě zvolili za starostu mého rodného města,“ řekl Radek Ježek, když od odcházejícího starosty Pavla Talíře převzal vedení zasedání nového zastupitelstva. „Důvěru vnímám jako velký závazek. Žiji v Kaplici a nehodlám na tom nic měnit. Nestojí za mnou žádné tradiční strany, firmy ani rozsáhlý majetek, mám jen svou pověst založenou na svém životě a práci. Život v Kaplici nelze měřit jenom podle ekonomického růstu, život není jenom množství betonu, které tu proteče, nebo množství ocele, která se svaří v místních fabrikách. Jedinou mojí ambicí je, aby se Kaplice stala příjemným místem pro život. Zaměřit se na základní funkce města, jako je bydlení, služby, obchod a kultura. Do úřadu starosty vstupuji s pokorou a odpovědností k vám, Kapličákům.“

Po letech Kaplice znovu dostala dva místostarosty. Oba budou pro tuto funkci uvolněni. Prvním místostarostou byl zvolen Václav Mikeš z SPD, druhým Pavel Svoboda z KAPLICE SPOLEČNĚ.

Zbývajícími čtyřmi členy rady se stali Tomáš Ježek, Jan Cinádr a Josef Sviták z DĚTÍ KAPLICE a Václav Mocek z PRO NAŠI KAPLICI.

Povinně zřizované výbory jsou pětičlenné. Finanční výbor vede předseda Václav Mocek a jeho kolegy jsou Pavel Janota (JIHOČEŠI 2012), Jiřina Jiskrová, Jana Holemá (KAPLICE SPOLEČNÉ) a Michael Lovász (SPD).

V čele kontrolního výboru stojí Pavel Štika (Nestraníci) a členy jsou Karel Maček, Gabriela Chouchane, Luboš Hubáček a Luděk Keist (ODS).

„Děkuji bývalému starostovi, který zde působil tři volební období,“ v závěru připomněl zastupitel Stanislav Trs.

„Výsledek voleb i dnešní volby jsou velmi zajímavé,“ podělil se o své dojmy Jan Krenauer z Kaplice. „Jsem zvědavý, jak to bude fungovat. Co se týká minulého vedení Kaplice, tak nikdo není dokonalý a vše má své mušky, ale mně přišlo, že se během těch tří uplynulých volebních období toho pro město odehrálo nejvíc a nejvíc se investovalo. Nepovedlo se jim sice dotáhnout do konce koupaliště, ale byl jsem s tímto vedením spokojený.“

„Já jsem s dnešní volbou spokojená,“ přikývla Lucie Lattnerová. „Pracuji tady, z Kaplice pocházím, spoustu lidí tady znám, byla jsem tedy zvědavá, jak to dnes dopadne, kdo vyhraje, kdo bude, na jakém místě. A spokojená s výsledkem jsem.“

Předchozí vedení města za roky svého působení odvedlo veliký kus práce. Kaplice výrazně pokročila kupředu a viditelně rozkvetla do krásy. Byl zrekonstruován kulturní dům a prostranství kolem něho, Kaplice má novou moderní knihovnu. Rekonstrukcí prošlo náměstí a hlavní třída, také mnohé další ulice. Na hradišťském vrchu vyrostla rozhledna, staví se nová sportovní hala, rekonstrukcemi a modernizací prošly školní budovy, po etapách se renovuje areál koupaliště a mnoho dalšího.

„Domluvili jsme se, že se zítra sejdeme na radnici, a to i s minulým vedením, a v první řadě se seznámíme s rozdělanými projekty,“ řekl po zastupitelstvu Radek Ježek, jaké budou první kroky. „A až poté můžeme řešit další věci. Musíme si zmapovat stávající projekty, není jich málo.“