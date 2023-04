Volby v Česku se zřejmě změní na jednodenní. To bude nejenom pro jihočeské voliče veliká změna. Starostové obcí na Českokrumlovsku ji většinou vítají, ale současně z toho mají určité obavy.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/David Taneček

„Dlouze jsem o tom přemýšlel,“ sdělil starosta Přídolí Vítězslav Jílek. „Myslím, že dvoudenní volby jsou tady tak zakořeněné, že by s jejich zkrácením byly po několik volebních období dost velké problémy - lidé by nepřišli. Bude totiž trvat poměrně dlouhou dobu, než si na to zvyknou. Tady v Přídolí lidé nejvíc chodí volit v pátek, ale na druhé straně spousta místních dělá na směny. Proto si moc nedovedu představit, jak by to fungovalo. Jestli by byli lidé ochotní přijít volit i v pátek dopoledne, je velký otazník.“

Obce neušetří

Stát na jednodenních volbách bezpochyby ušetří, ale samotných obcí se to netýká. „My do voleb dáváme jen prostory, teplo a světlo,“ vysvětlil Vítězskav Jílek. „Zbytek víceméně platí stát jak komisi, tak obci. Včetně občerstvení. Obecně je spíš problém přemluvit lidi, aby šli do komise, protože voleb je poměrně dost a trvají dva dny. V případě jednoho volebního dne by si asi museli někteří vzít dovolenou, nebo nevím, jak by to bylo. Je to složité téma. Neriskoval bych asi do toho zažitého systému říznout,“ dodal starosta.

Pacientku museli nést nastojato, jinak to nešlo. Na Jakobínce cvičili záchranáři

Všemi deseti by jednodenní volby bral starosta Křemže Josef Troup. „Já bych všechny volby udělal jednodenní. Někteří lidé by to však z pracovních důvodů možná těžko zvládali. Myslím ale, že když jsou volby až do večera do 22 hodin, má šanci každý. Já bych s tím problém neměl, jednodenní volby bych vítal, protože vidím, že drtivá většina voličů přichází vesměs první den. A u voleb třeba senátních nebo parlamentních druhý den přichází k urnám už jen minimum lidí. Kdybych si měl vybrat den, tak spíše pátek. Lidi v sobotu už mají mnohdy jiné plány - soukromé. Myslím, že celodenní volby až do večerních deseti hodin by stačily.“

Více voleb v jediný den

Také pro městys Křemže nepředstavují jednodenní volby výraznou úsporu nákladů. „Na volby dostáváme příspěvek od státu, takže my jednodenními volbami nic neušetříme, ušetřil by stát,“ přitakal Josef Troup. Ten by navíc kromě jednodenních voleb bral ještě skloubení vícero voleb dohromady. „Některé máme prakticky každý rok. Tak proč třeba nespojit krajské s obecními. Volby stojí hrozné peníze, proč je tedy neudělat v jednom roce společně v jeden termín. Takto mi to přijde strašné. Vyhodí se kvanta volebních lístků, které se nikdy nepoužijí.“

Starnet účtuje tisícovku za odchod. Lidé si stěžují i u telekomunikačního úřadu

Jednodenním volbám se nebrání rovněž starosta Českého Krumlova Alexandr Nogrády. „S ohledem na náklady je vítám,“ řekl. „Byl by to i přínos pro lidi, neboť je to podle mě srozumitelnější varianta.“ Krumlovský starosta by ale dal přednost volební sobotě. „Sobota by byla únosná pro naprostou většinu občanů, kdy by všichni měli možnost jít odvolit, zatímco v pátek by to ne všichni zvládli. V sobotě nevidím žádnou zásadní nevýhodu. To by podle mě nebyla špatná varianta,“ dodal.