Starý statek v Chabičovicích překvapil. Je v něm moderní prodejna Svachovka shop

Svachovka se stává pojmem. Je to sice poměrně malý podnik ve vísce na Českokrumlovsku, ale o to více překvapuje svými do vysoké kvality vymazlenými produkty. I když je během zimy nucen omezit svůj provoz kvůli vysokým cenám energií, těsně před Vánoci otevřel novou luxusní prodejnu na návsi v blízkých Chabičovicích.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Nová prodejna Svachovka shop v Chabičovicích. | Foto: Deník/Zuzana Kyselová

Svachovka je hotel, restaurace, wellness, pivovar, destilérka a čokoládovna v jednom. A uspokojí i ty největší fajnšmekry. Stačí se přijít podívat do nové stylové moderní prodejny v Chabičovicích v rozsáhlém hospodářském stavení a přesvědčit se na vlastní oči. Můžete tam i posedět u výborné kávy a k tomu mlsat dobroty, například práskací pralinky. Najdete tu vše, co vzniká ve Svachovce, a také něco navíc. Nová prodejna Svachovka shop v Chabičovicích. Jednatel Václav Cvach.Zdroj: Deník/Zuzana Kyselová „Ten objekt vlastníme už asi sedm nebo osm let,“ uvedl jednatel Svachovky Václav Cvach. „Vyrábíme tu míchané nápoje, máme tu sklady a do budoucna jsme plánovali, že tu vznikne firemní prodejna. Projekt vychází z potřeb Svachovky, protože tam jsou prostory stísněné a fungují hlavně jako hotel. Loni jsme se pustili do stavby prodejny a v krátké době se nám podařilo záměr uskutečnit. Výhodou je velkorysý prodejní prostor o zhruba 300 m2.“ U prodejny je k dispozici parkoviště, v létě před ní přibudou venkovní zahrádka a dětské hřiště. Podvodník obral muže z Krumlovska o více než milion korun. Vyluxoval mu účet Uvnitř návštěvníka překvapí veliký prostor s dokonale vypracovaným designem. Jednotlivé produkty si můžete v klidu prohlížet jako na výstavě. Najdete tu bezpočet destilátů v rozmanitém balení, pálenky, whisky, likéry, tuzemáky od běžných levnějších láhví po drahé láhve z ručně foukaného skla, ale i různé druhy čokoládových pralinek, jež jsou k mání dle přání na váhu nebo v dárkovém balení. Vybrat si můžete různé druhy kávy, ale i koření, čaje. Také produkty z piva, jako pivní šampon, pivní vlasový balzám či pivní olejovou lázeň. Najdete tu i zavařeniny. Uchvátí vás luxusní porcelánové láhve skotské whisky s vyobrazením členů britské královské rodiny či originální lustry vysoko nad hlavou sestavené z prázdných skleněných láhví. Kdo hledá dárek, zaručeně si tu vybere. V patře nad prodejnou je byt a v budoucnu tam vzniknou ještě degustační prostory. „V prodejně máme náš rozmanitý sortiment,“ řekl Václav Cvach. „Třeba celé portfolium lahví s tuzemákem od obyčejných láhví po drahé láhve dárkové. Jako láhve z ručně foukaného skla, které jsou naplněné naší zlatou meruňkovicí, jež loni vyhrála pálenku roku. Máme ekologické balení, dárkové balení, hodně luxusní balení s kamínky Swarovski. Snažíme se trochu o to, aby se naše prodejna stala jakýmsi rájem dárků, takže tu sortiment bude přibývat. Do dvou měsíců zavedeme věci z technického konopí, budeme mít celý sortiment šafránu, nabídneme víc koření v dárkovém i konzumním balení.“ Co se týká drahého vzácného šafránu, objeví se tu třeba šafránový likér. „Na produktech z šafránu pracujeme dlouho,“ řekl Václav Cvach. „Myslím, že produkty budou zajímavé a také zdravé. Připravujeme kuchyňskou sůl se šafránem, čaje se šafránem, med a další výrobky. Některé si necháváme dělat, jiné budeme vyrábět sami.“ Studentky architektury vytvořily svou vizi rozvoje a ochrany krajiny Lipenska Svachovka neustále zkouší a přichází s novinkami. V prodejně na stěně visí diplomy, které dokládají její úspěchy. Loni kolektiv Svachovky obzvláště zabodoval. Zlaté ocenění a titul nejlepší v ČR obdržely meruňkovice a višňovice. Svachovka je rovněž hrdá na svou nejlepší whisky v Česku, se kterou slaví velké úspěchy už v celé Evropě. „Naše sherry whisky stařená v sudu po sherry vyhrála titul nejlepší whisky v ČR, ale máme i dobré hodnocení v Evropě,“ potvrdil Václav Cvach. „Jsme moc rádi, když Jihočeši patrioti si k nám přijdou pro dárek, když jedou na návštěvu mimo region, protože vědí, že tu vyrábíme dobrou whisky a další kvalitní produkty.“

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu