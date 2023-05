Park kolem Schwarzenberské hrobky v Třeboni hledá nového majitele. Lázeňskému městu ho do správy nabídl Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Pro stát jsou totiž náklady na údržbu rozsáhlé zelené plochy, která obklopuje hrobku, příliš vysoké. Třeboňští zastupitelé ale tuto nabídku na svém posledním zasedání odmítli.

Schwarzenberskou hrobku s přilehlým parkem by podle vedení Třeboně měl spravovat jeden subjekt, jako tomu bylo v minulosti. | Foto: Deník/Jana Urbanová

Památkový ústav dříve spravoval jako celek hrobku včetně přilehlého parku. Před více než dvěma lety ale došlo k jejich rozdělení. "Hrobku museli při restituci předat nadaci pana Schwarzenberga a paní Pezoldové, poté ale památkáři přišli s tím, že nemají dostatek finančních prostředků na to, aby park spravovali a bez hrobky je pro ně k ničemu. Proto se Památkový ústav rozhodl, že park předá státu," přiblížil situaci třeboňský starosta Jan Váňa a dodal, že Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových následně nabídl park obci Domanín, která ho odmítla. A také Třeboni. "Nabídku jsme projednali na posledním zastupitelstvu, ale nebyla konkrétní. Například chyběla informace, jestli převod parku bude bezúplatný nebo úplatný. Radou města i zastupitelstvem proto celá věc prošla se zamítavým stanoviskem. Většinově se tam nesl takový názor, že by bylo dobře, aby hrobku i park spravoval jeden subjekt, což by měla být nadace pana Schwarzenberga a paní Pezoldové," řekl starosta Jan Váňa. Takovou možnost sám považuje za nejvíce pravděpodobnou. Park se navíc nenachází ani v katastru města a Třeboň by za jeho roční údržbu zaplatila částku přibližně 700 tisíc korun.

Mezi třeboňskými zastupiteli se ale objevily i hlasy, které převzetí parku podpořily. Podle pirátů je kromě navrácení parku rodině Schwarzenbergů ve hře i možná dražba. „Nevíme, co by se s parkem stalo, pokud by ho v dražbě získal soukromý majitel. Je klidně možné, že by to dopadlo jako s parkem v Chlumu u Třeboně,“ naznačil pirátský zastupitel Jan Lukavský. Podle něj by pak místní i turisté mohli přijít o oblíbený cíl procházek, ale i o jednoduchou přístupovou cestu k pláži Ostende.

Starosta Jan Váňa ale podobné emoce mírní. "Podle mě jsou obavy ohledně nějaké aukce a soukromého investora úplný nesmysl. Pochybuji, že by některý investor kupoval majetek, který by mu stejně nic nevynášel a musel by do něj pouze dávat peníze," uklidnil Jan Váňa s tím, že park je navíc veřejným prostranstvím a platí pro něj jasná pravidla podle územního plánu. V lokalitě se proto musí zachovat zelené plochy a možný soukromý majitel by ho nemohl oplotit ani zastavět.