Na Studánkách už jsou na pulnoc nachystané zábrany a cedule se zákazem vjezdu.

Hodiny ve frontě tráví řidiči před Dolním Dvořištěm. Jeden z nich najel na hlavní silnici pouhé dva kilometry před hranicí a cesta mu trvala půl hodiny. Do Rakouska jezdí všichni bez omezení.

Mnohakilometrová kolona a dlouhé čekání se tvoří na hraničním přechodu s Bavorskem ve Strážném na Prachaticku. Policisté kontrolují řidičům teplotu a rozdávají letáky ke koronaviru. Od soboty do Německa projedou jen pendleři s povrzením. Foto: Milan Karabáš

Na hraničmím přechodu Nová Bystřice byl naopak kolem poledního relativně poklidny provoz. Video: Deník/ Lucie Váchová

Řidiči se vyhýbají kolonám na přechodech

/VIDEO/ Čilý ruch panuje na malém hraničním přechodu v Českém Heršláku, řidiči tudy objíždí ucpané Dolní Dvořiště. Nikdo tu nic nekontroluje.

Na přechodu v Nové Bystřici

Jan Dvořák z Olší u Telče v pátek před polednem spolu se svým kolegou přijel na hranice s Rakouskem v Nové Bystřici. Ty jsou totiž jedním z přechodů, který bude umožňovat průjezd pouze pendlerům. "Mysleli jsme, že už tu bude policie a že se zeptáme, zda nás v pondělí pustí do práce, i když nám zaměstnavatel nestihl podepsat předepsaný formulář. Budeme s sebou mít pracovní smlouvu, tak jestli to půjde na jejím základě. Každou chvíli se teď situace měnila a bylo nám řečeno, že kdo přijede po poledni, tak už půjde do karantény. Proto jsme dorazili raději ještě před dvanáctou. Ale narazili jsme tu pouze na jednoho policistu, který zřejmě připravoval kancelář a nás stejně odkázal na policejního mluvčího," uvedl strojník, který jezdí pracovat do rakouského Schremsu. "Pokusíme se tedy povinný formulář nějak přes email od zaměstnavatele během víkendu získat. A v pondělí uvidíme, co nastane, až sem ráno přijedeme," dodal Jan Dvořák.

Do Německa za prací jen s potvrzením

Pendleři z Prachatic od vyhlášení zákazu vjezdu do rizikových zemí, mezi které patří také sousední Německo, řeší, zda vůbec projedou přes hranice do zaměstnání. Prvotní informace totiž byly, že mohou pouze ti, kteří mají od hranic místo zaměstnání vzdálené maximálně 50 kilometrů. Po upřesnění, že jde o měření vzdušnou čarou, se mnohým pendlerům ulevilo. "Potvrzení od zaměstnavatele jsme si vyřídili už ve čtvrtek. Ale kdyby to vláda neupřesnila, bylo by nám k ničemu," řekl Marek Štěpánek, který za prací dojíždí k Pasovu. Zaměstnavatel jim sice přislíbil, že v případě uzavření hranic, jim najde ubytování na hotelu poblíž firmy, ale to pro většinu pendlerů není moc přijatelné. Ke svým rodinám by se sice dostali, ale museli by následně dodržet čtrnáctidenní izolaci a do práce by až do ukončení opatření stejně nemohli.

Pracující se k informacím dostávají postupně

Teprve v pátek dostal pracovní a cestovní povolení podnikatel Martin. "Od asistentky firmy z Rakouska jsem dostal potřebné dokumenty v češtině i v němčině, abych mohl jezdit bez problémů do práce tam i zpět. Musí se dodržovat hygienické zásady, ale jiná omezení zatím nemáme," zmínil dnes dopoledne podnikatel. Řidič kamionu Martin je momentálně spolu s několika svými kolegy doma. "Nejezdíme, čekáme na informace a povel. Zatím jezdí jen plachťáci, ti mají povolení k výjezdu. Můžu ale říct, že probíhají četné kontroly na hranicích. Kšefty se snížily a tak se jezdí v Čechách . Máme také nařízené povinné hygienické zásady," uvedl kamioňák.

Některým pendlerům se cesta do práce protáhne

O přibližně patnáct kilometrů delší cestu do práce do rakouského Sarleisbachu bude mít od sobotního (14. března) rána Miroslav Dvořák z Prachatic a navíc musí hranice překročit hned dvakrát. Ve čtvrtek 12. března ještě odjel bez potíží do práce přes hraniční přechod Zadní Zvonková - Schöneben. Až do čtvrtka to měl z domova do práce asi osmdesát kilometrů. Od soboty už tudy nesmí, hranice jsou uzavřeny a Zadní Zvonková nepatří mezi povolené hranice. "Riskovat nic nebudu. Pojedu přes hraniční přechod Strážný - Philippsreut a pak na přechod bavorsko - rakouský Wegscheid. Trasa je o přibližně dvacet kilometrů delší, musí vsát nejméně o půl hodiny dřív, ale do práce se dostanu," řekl pro Deník. On i jeho kolegové z firmy splňují požadovaný limit padesát kilometrů od české hranice pro malý příhraniční styk obou zemí. Na změnu pravidelné trasy do práce se ale chystá až v úterý 17. března. "V pondělí musím do banky, a tak musím přes Dolní Dvořiště, jinudy to nepůjde," doplnil. On i jeho kolegové si potřebný dokument, který potvrzuje, že má zaměstnání na rakouské straně hranice v práci vyzvedli už ve čtvrtek večer. Nechtěl, aby ho při odjezdu na další směnu něco překvapilo. Do Rakouska by ho hlavně hranice střežící policisté ani nepustili. "Opatření beru jako nutné zlo. Jsou potřeba, obávám se ale, že šíření viru to úplně nezastaví. Chápu ale, že vláda musela zasáhnout," uzavřel Miroslav Dvořák.

Jezdí za hranice na nákupy

Pravidelně každý týden jezdí Lucie Procházková z Jindřichova Hradce na nákupy do supermarketů v rakouském Heidenreichsteinu, který leží necelých dvacet kilometrů za hraničním přechodem v Nové Bystřici. "Naposledy jsme byli nakupovat ve středu, měli jsme to tedy jen tak tak. V obchodech nebyli téměř žádní lidé, nikde žádná panika, veškeré zboží bylo doplněné. Je ale pravda, že ani tady už se nedaly koupit dezinfekční gely a mýdla. Ale co se týká mouky, rýže, těstovin, konzerv a dalších trvanlivých potravin, nechybělo nic. My tam nakupujeme především čerstvou zeleninu a ovoce. Cena je přibližně stejná, ale kvalita nesrovnatelně jiná, než v českých marketech. Také se tam dají sehnat výrobky, které u nás běžné nejsou. To, že se tam teď nějakou dobu nedostaneme, mne sice mrzí, ale nedá se nic dělat. Bezpečnost a zdraví je důležitější. A myslím si, že i v našich obchodech bude i po nastalé panice brzy vše k dispozici a není třeba si dělat velké zásoby," uvedla Lucie Procházková.