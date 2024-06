/VIDEO/ Šéf Ředitelství silnic a dálnic ČR Radek Mátl v pátek 14. června na síti X (býv. Twitter) oznámil, že státní podnik uzavřel smlouvu na stavbu posledního úseku dálnice D3 na jihu Čech, a to mezi Kaplicí-nádražím a Nažidly.

Stavba D3 mezi Třebonínem a Kaplicí z ptačí perspektivy. | Video: se svolením Ředitelství silnic a dálnic ČR

Buldozery, bagry a další stavební technika do terénu vyjede ještě před letními prázdninami. Úsek bude stavět sdružení tří firem: MI Roads, Doprastav a Duna Aszfalt. ŘSD za dvanáctikilometrový úsek zaplatí podle smlouvy 4 295 mil. Kč bez DPH. „Na stavbu je vydáno stavební povolení v právní moci a její realizace bude zahájena dne 28. června 2024,“ dodal ředitel ŘSD.

VIDEO: Podívejte se, kudy D3 od Kaplice-nádraží k hranicím povede

Úsek z Kaplice-nádraží do Nažidel bude navazovat na třicetikilometrovou části D3 od Českých Budějovic, která by měla být do provozu uvedena už na konci letošního roku. „Na tomto novém, téměř 30 kilometrů dlouhém úseku bude celkem pět mimoúrovňových křižovatek,“ shrnul mluvčí ŘSD Adam Koloušek. Jsou to MÚK Pohůrka, MÚK Roudné, MÚK Krasejovka, MÚK Dolní Třebonín a MÚK Kaplice nádraží.

Nejjižnějším objektem na trase D3 pak bude most přes hraniční úsek I/3, resp. mezinárodní silnice E55. Za ním D3 na státní hranici skončí. Z rakouské strany by se dálnice na Freistadt měla na český úsek napojit do roku 2031. „To je reálný termín i pro dokončení středočeské D3, což by fakticky mělo znamenat, že se v roce 2031 projedeme z Prahy do Lince a dál do Salcburku po jedné dálnici. Nicméně na konci letošního roku nás čeká zprovoznění téměř třiceti kilometrů dálnice kolem Českých Budějovic,“ řekl na lednovém slavnostním zahájení stavby úseku D3 z Nažidel do Dvořiště ministr dopravy Martin Kupka.