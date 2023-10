/FOTO, VIDEO/ Zahájení stavby přivaděče z právě budované dálnice D3 do Českého Krumlova, včetně obchvatů Prostředních Svinců a Horního Třebonína, je zase o kus blíž realitě. Ředitelství silnic a dálnic vyhlásilo výběrové řízení na zhotovitele. Podívejte se do míst, kudy obchvaty a nový úsek I/39 povedou.

Vizualizace stavby I/39 Třebonín (MÚK D3) – Rájov. Podívejte se, kudy přesně povede a jak bude vypadat. | Video: Se svolením ŘSD

Stavba nového úseku I/39 a také části II/155, které budou sloužit jako přivaděče k dálnici D3, by měla vyjít na necelou půl miliardu. Podle mluvčího ŘSD Adama Kolouška soutěž na výběr stavební firmy potrvá do konce prosince. „Pokud půjde všechno tak, jak má, stavba by měla vypuknout během příštího roku. Přesné datum ale ještě nejsme schopni stanovit,“ vysvětlil.

Nový most mezi Markvarticemi a Velešínem je otevřený. Ulehčí to Krumlovu

Stavební povolení na hlavní objekty této velké dopravní stavební akce bylo vydáno v březnu 2022, pro silnice nižších tříd a pro realizaci vodohospodářských objektů následovala povolení v červnu a v srpnu. Dostavba stoupacího pruhu I/39 v rájovském kopci se posuzovala jako samostatná stavba. „Stavba má vydaná stavební povolení v právní moci a dokončené výkupy pozemků,“ doplnil na síti X ředitel ŘSD Radek Mátl.

Silnice I/39 po dokončení přivaděče nepovede z Kamenného Újezdu, jako je tomu teď, ale od MÚK Dolní Třebonín na D3. Končí na Šumavě, za Lenorou v křižovatce se silnicí I/4, jež vede na Strážný a dále do Německa. Ke stavbě jejího nového úseku přistoupilo ŘSD z několika důvodů: jedním z nich je nedostatečná délka stoupacího pruhu u Rájova, který bude prodloužen až na horizont k Harazimu, tím dalším je malá kapacita a omezená průchodnost stávající silnice II/155, procházející Prostředními Svinci a Horním Třebonínem. Více k tématu stavby D3 z Třebonína přes Kaplici až do Dolního Dvořiště najdete ZDE.

VIDEO: Takhle to vypadá v místech, kudy obchvaty povedou, dnes

Zdroj: Deník/Zuzana Gabajová